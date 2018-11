La herencia de la deuda: cuánto se elevó y qué le queda al próximo Gobierno

“La herencia recibida”, fue el eje sobre el cual se paró el Gobierno de Cambiemos para comparar lo que dejaba la década kirchnerista en materia económica y lo que haría la nueva gestión. Deuda, dólar, tasas, PBI, inflación y una seria de datos fueron lanzados y utilizados con este fin. Pero uno que tampoco pasó desapercibido fue el de la deuda heredada por Cambiemos y la que dejará el Ejecutivo al próximo Presidente.

Durante el mandato de Cambiemos, la presente administración enfrentó vencimientos de capital, dejados por el Gobierno anterior, por u$s 54.300 millones. Como contrapunto, para los años 2020 a 2023 se estima que se dejaran vencimientos de capital por u$s 133.400 millones. Esto representa un crecimiento del 146% de los vencimientos exigibles sin considerar los intereses. Así surge de un informe realizado por la consultora Ficonomics.

“Si se compara únicamente el primer año (2016 y 2020), la diferencia se hace algo menor: vencimientos por u$s 19.000 millones en 2016 vs u$s 34.700 millones en 2020, es decir un crecimiento de sólo el 80% para 2020”, destacó el economista Ezequiel Estrada.

Si se comparan los vencimientos cómo porcentaje del PBI, la diferencia se hace mayor: para 2016 dicho monto representaba cerca del 3.6% del PBI, mientras que en 2020 representaría el 8.3%.

“Estos valores no consideran vencimientos no exigibles como los Adelantos Transitorios del BCRA, que se redujeron en términos de dólares desde 2015, ni las letras en dólares en poder del BCRA, ni los instrumentos de deuda del propio BCRA como LEBACS, Leliqs, etc., que se incrementaron significativamente como porcentaje del PBI. Tampoco se consideran los déficits fiscales anuales”, aclararon desde la consultora que elaboró el informe.

“Argentina decidió no subirse al tren de la globalización que el mundo retomó cuando culminó la segunda gran guerra. Prefirió continuar limitado al mercado interno, estrategia que rápidamente encontró un techo y llegó el estancamiento. Pero lejos de replantear objetivos ante la falta de resultados, prefirió tapar su estancamiento con el placebo de un creciente gasto público. El gasto público trajo el déficit fiscal, y como se financia emitiendo moneda o deuda externa, rápidamente llegó a escena una inflación crónica y un elevado nivel de endeudamiento, ciclo que ya lleva más de 75 años”, destacó el economista Ramiro Castiñeira en su último informe sobre pobreza de la consultora Econométrica.

La devolución del préstamo del FMI pasa a tener mayor relevancia a partir de 2022, llegando a representar el 67% de los vencimientos totales estimados para 2023. Así se desprende del informe y finaliza “pareciera que una renegociación con el FMI sería inevitable en la medida que se acerque el 2022 sin cambios trascendentales en la situación económica del país, fundamentalmente en lo que se refiere a las posibilidades de acceso a los mercados de deuda nacionales e internacionales y a los resultados fiscales del propio gobierno”.