La grieta y los desafíos de los medios, en la mirada de seis referentes del periodismo

En un estimulante debate sobre el rol de los medios y los desafíos de la era digital, en el marco del 55° Coloquio de IDEA, los principales referentes de diarios y sitios web como El Cronista, La Nación, Clarín, Perfil, Página 12 e Infobae intercambiaron ideas sobre cómo está el periodismo hoy, haciendo una comparación con el pasado y haciendo proyecciones a futuro en medio de los cambios de políticas de gobiernos y las reiteradas crisis económicas de la Argentina.

Uno de los temas que atravesó el panel y que dio inicio al debate fue la ‘grieta’, que ubicó en veredas opuestas a muchos medios de comunicación tanto durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, como durante el de Mauricio Macri , y que podría o no profundizarse en la próxima gestión.

Los medios aburrimos

Para Daniel Hadad, de Infobae, “los medios son un jugador en la historia relativamente jóvenes". "La prensa independiente y profesional debe tener ciento y tantos años. Hoy los medios de comunicación atraviesan una crisis muy grande a nivel mundial, y le sumamos a eso, en nuestro caso, la crisis de los medios en Argentina”, resumió.

Daniel Hadad, director de Infobae

“La crisis es por la tecnología, que habla bastante bien de este mundo intercomunicado. Hoy toda la gente es generadora de noticias, hoy nada se puede tapar”, añadió.

Para el director de Infobae, “en la historia Argentina siempre hubo grieta". "Yo celebro y considero que hay algunos puntos de acuerdo que tenemos que tener los medios. Una es la equidad de género. El segundo que es vital que es la lucha contra el cambio climático. Y el tercero es el respecto irrestricto de los derechos humanos”.

“Después, en el resto, me da la sensación de que a veces los medios aburrimos, y es porque tenemos una agenda vieja. Tenemos que tener problemas, pero nuevos problemas. Tenemos que hablar de temas como la educación, que es un tema vital que no tenemos en nuestra mesa de discusión”, agregó.

Respetar los hechos es lo que te aleja de la grieta

Para el director del diario El Cronista, Hernán De Goñi, “algo que es clave para saltear 'la grieta' es ver los hechos con los dos ojos: no podés taparte uno y cuando tenés información buena o mala estar mirando si le vas a dar más relevancia a una u otra”.

Hernán de Goñi, director periodístico de El Cronista

En el caso de El Cronista, sostuvo, “se atravesaron los últimos gobiernos un poco con ese espíritu". "El diario dio buenas durante el kirchnerismo y el macrismo cuando las había y no las ocultó en ninguna de las dos gestiones cuando había malas noticias. Respetar los hechos es lo que te deja fuera de la grieta”.

En ese sentido, planteó: “Acá no estamos discutiendo el rol de los medios en la democracia como lo habríamos discutido hace 30 años sino que estamos discutiendo sobre la sustentabilidad de la democracia y de los medios. Somos parte de una polea de transmisión, tenemos un derecho contitucional que tutela nuestra actividad, que es la libertad de prensa, y creo que en ese marco tenemos que jugar a ver qué pide el sistema de los medios y que necesitamos del resto también, porque los medios tenemos que vivir para que estas cosas funcionen”.

“Por eso, en ese sendero, cuando nos ponemos a discutir la agenda nos enfrentamos a un problema y es que es una agenda que se nos vuelve recurrente, y no sabemos si es porque los problemas no se solucionan o porque a veces no somos capaces de transmitir la real dimensión de los problemas en el momento necesario”, agregó.

Para De Goñi, “uno de los desafíos que tenemos los medios es ver cómo podemos participar en esta agenda antes de que sea un problema". "Y no es decir ahora que hacen falta consensos, porque hace 40 años que son necesarios. El problema que tenemos es que es una agenda aburrida, pero de alguna manera nosotros tenemos que volver a sacarla y ponerla sobre la mesa, y nuestro compromiso con el sistema es no abandonarla interpelando a todos los actores”.

Acuerdos básicos

La directora periodística de Página 12, Nora Veiras, dijo “no estar de acuerdo con el concepto de grieta". "Creo -agregó- que hay distintas concepciones desde las cuales los distintos sectores sociales, políticos y económicos se paran frente a lo que sucede. Me parece que el concepto de grieta se ha usado por un poder establecido para generar una división y no discutir lo que realmente se debe discutir en la Argentina”.

Nora Vieras, directora de Página 12

“Creo, sí, en la necesidad de acuerdos básicos para avanzar en un sistema democrático, pero esos acuerdos básicos suponen el respeto absoluto por las disidencias y por los antagonismos”, destacó.

Para Veiras, “esto no quiere decir la posibilidad de llegar a acuerdos, sino saber cómo se pueden tramitar los desacuerdos para que prime el bien común". "Reivindico la necesidad de la pluralidad porque si no la democracia carece de sentidos”, afirmó.

“Todos los medios tiene el derecho a expresarse y todos los ciudadanos a sentirse representados en las voces de los distintos medios. Lo que sí creo que ha sucedido en los últimos tiempos es que primó la difamación y no la información. Eso creo que fue lo que generó los enojos y algunos muy difíciles de procesar”, consideró.

“Durante el actual gobierno de Mauricio Macri, que tiene un discurso de respeto de la pluralidad, no ha sido cabal con todos aquellos que tenían una opinión distinta con respecto a la visión actual que ha primado en los últimos años en la Argentina”, cuestionó y añadió: “En el caso particular de Pagina 12, que tiene una mirada crítica de las políticas neoliberales, el actual presidente Macri en todos estos años jamás le dio una entrevista a Pagina 12, y no porque no haya sido pedida. Por eso el discurso es una cosa y los hechos son otros”.

“La Argentina está pasando por una situación crítica. Hoy se abre una nueva etapa donde es tal el desastre que ahora sí se necesitan acuerdos para poder avanzar como país”, opinó.

Proveedores de certezas

Por otro lado, el subdirector periodístico de La Nación, Fernan Saguier, describió los roles que él considera que tiene los medios y puso como ejemplo los que aplican en La Nación. “Uno es contar los hechos, tener principios y ser proveedores de certezas”.

Fernan Saguier, subdirector periodístico de La Nación

En tanto, dijo que tampoco comulga con la idea de 'la grieta'. “Es un término muy gráfico pero vago, más bien creo que las opciones son democracia, intolerancia, pluralismo o lo contrario, convivencia política o violencia política”, expresó.

A nadie le gusta que lo interpelen

Para Edi Zunino, director de contenidos digitales y audiovisuales de Editorial Perfil, “los debates, donde fueron los políticos los que se pusieron de acuerdo como tenían que ser, fue un monologo. Ese es el problema del poder y del ser humano, a nadie le gusta que lo interpelen. Pero para construir una sociedad diversa es necesario que conversemos y es difícil conversar sin preguntas; y ese en el lugar que ocupan los medios”.

Edi Zunino, director de contenidos digitales y audiovisuales de Editorial Perfil

“Trataría de no ver rupturas sino continuidades. Políticos de todos los signos debaten monólogamente frente a la sociedad”, indicó.

“En teoría los medios deberían mejorar el debate público y político. Pero habrá que ver si queremos hacerlo y si somos capaces. Porque el hecho de que los medios de comunicación estén viviendo una transformación tecnológica y económica, de la cual depende su subsistencia, en las expresión de los problemas a nivel nacional, si el principal anunciante es el Estado, la independencia periodística y la posibilidad de abrir un debate y una posibilidad de acuerdos van a tender a parcializar en una u otra posición”.

“El tema es si estaremos dispuestos a abandonar determinadas posiciones y poner en el centro de la cuestión que acá lo que se trata es de darle información de buena calidad a la gente para que sea la población la que toma sus propias decisiones”, plateó Zunino.

Al mismo tiempo, planteó que, "más allá de algún caso puntual, está bien que se interpele al periodismo y no está mal que se abra algún expediente que involucre a un periodista o a una empresa periodística, porque el ejercicio del periodismo no implica un carnet de impunidad". Y sentenció: "La relación de los medios con el poder siempre va a ser conflictiva”.

Riesgos para la libertad de prensa

Por su parte, el editor general adjunto de Clarín, Ricardo Roa, puso el foco en el caso D'Alessio y advirtió sobre los riesgos que hay para la libertad de prensa y de expresión. También llamó a diferenciar la postura de los candidatos en la campaña electoral de la que podrían llegar a tener si arribaran a la presidencia.