La frase de Carrió generó diferentes reacciones en Cambiemos

“Gracias a Dios murió De la Sota, porque ahí sí sabrían lo que es una denunciadora” sostuvo ayer Elisa Carrió. La líder de la Coalición Cívica viajó a Córdoba para acompañar la candidatura de Mario Negri para la gobernación, pero su apoyo pareció restar más que sumar después de sus declaraciones.

El 12 de mayo serán las elecciones generales en Córdoba. Se trata de una provincia clave para Cambiemos, ya que gestó la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada.

Sin embargo, la estrategia electoral de Cambiemos sufrió un gran revés. No se logró un acuerdo y se presentarán dos candidatos radicales para la gobernación. Uno es Ramón Mestre, intendente de la capital y titular de la UCR de Córdoba. El otro es Mario Negri, presidente del Interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados y apoyado por el PRO y la Coalición Cívica.

Por eso, tras las declaraciones de Carrió sobre el fallecido José De la Sota, rápidamente salió la UCR cordobesa a cruzar a la diputada. “Ni Negri ni Carrió representan a la UCR. Hoy hicieron un acto vergonzoso para Córdoba” publicaron desde la cuenta oficial de Twitter del comité cordobés.

En la misma línea se expresó Gabriel Frizza, diputado nacional de Cambiemos, quien escribió que no comparte “en lo más mínimo estos dichos, que me parecen absolutamente fuera de lugar por su contenido agraviante”. Además, agregó que “no todo vale para hacer política, ni en una contienda electoral”.

Desde el oficialismo provincial también salieron al cruce. Hacemos por Córdoba emitió un comunicado en el que repudia las declaraciones y sostiene que “celebrar la muerte suena a odio y en nuestra provincia produce profundo dolor”.

También agrega que “en nuestra provincia el respeto, la tolerancia y la convivencia democrática son patrimonio de todos los cordobeses, por ello jamás contestamos agravios ni insultos”.

Tras el revuelo que se armó, Carrió ensayó un pedido de disculpas, en el que sostenía que “las palabras solo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del ex gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras”.

Sin embargo, esto no fue bien tomado por Candelaria De la Sota, hija del ex gobernador. En declaraciones al canal TN sostuvo que “no están formuladas correctamente. No son verdaderas disculpas. Porque cuando uno de disculpa reconoce que se equivocó y ella no reconoce en ningún momento que se equivocó”.

Esta mañana, además, se involucró Rogelio Frigerio en el tema. El ministro del Interior llamó a Candelaria De la Sota y la invitó a la Casa Rosada, según consignó Télam. La agencia explicó que el ex gobernador cordobés tenía un vínculo con Frigerio cuando este trabajaba en el sector privado.

“Me pareció importante sumarme a las disculpas públicas de la diputada (Elisa) Carrió, correspondía llamar a las hijas”, aseguró Frigerio en diálogo con LT28 de Rafaela, Santa Fe.

En tanto, aseguró que este episodio no divide a Cambiemos sino que el espacio “está más fuerte que nunca, trabajando en conjunto” y en ese sentido destacó que "Lilita (por Carrió) participó desde la Coalición Cívica del trabajo” para que las medidas anunciadas la semana pasada por el Gobierno nacional “pudieran implementarse en este momento tan difícil”.