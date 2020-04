La foto con gobernadores no será completa: hay cuatro faltazos confirmados

El día anterior a declarar el aislamiento social preventivo y obligatorio, el presidente Alberto Fernández se reunió con los 23 gobernadores y con el jefe de Gobierno porteño. Allí dialogaron sobre los alcances que tendría la cuarentena y se determinaron los pasos a seguir.

Pero sobre todo el oficialismo buscó llevar a cabo aquella promesa, de que sería una un gobierno de un presidente con 24 gobernadores. Es decir, buscó consenso con quienes también tienen responsabilidades sobre el territorio y los hizo partícipes de su decisión.

Incluso busco estar bien rodeado de la oposición. En la conferencia en la que anunció la cuarentena, además de estar junto a Axel Kicillof y Omar Perotti –ambos del Frente de Todos– Alberto Fernández estuvo acompañado por el radical Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta, del Pro.

Luego hubo más encuentros con gobernadores, pero fueron virtuales. Las dos extensiones de la cuarentena se anunciaron sin opositores junto al presidente.

Pero en esta oportunidad, más allá del aislamiento, Fernández volvió a convocar a los mandatarios provinciales. El tema principal no será la cuarentena, sino la oferta a los bonistas. Por eso es que el ministro de Economía Martín Guzmán será uno de los asistentes principales.

Al igual que con la cuarentena, Fernández busca ser apuntalado en la decisión que tome. Es decir, que los gobernadores acompañen al Ejecutivo nacional en la oferta que se realice sobre la deuda.

Sin embargo, esta tarde no habrá una foto completa del presidente con los gobernadores, ya que hasta el momento cuatro confirmaron que no asistirán. El primero en hacerlo fue Juan Schiaretti. Desde el entorno del cordobés anunciaron ayer que no iría a Olivos por recomendación del ministro de Salud local, ya que pertenece a un grupo de riesgo. En su reemplazo estará Manuel Calvo, vicegobernador.

Tampoco vendrá Gustavo Melella. Están suspendidos todos los vuelos entre la isla grande de Tierra del Fuego con el territorio continental, por lo que no tenía forma de hacerse presente. Su provincia fue una de las más afectadas desde el inicio de la pandemia, sobre todo por los turistas que arribaron a Ushuaia mediante cruceros.

El pampeano Sergio Ziliotto tampoco asistirá y participará por videoconferencia. Es uno de los pocos mandatarios locales que esbozó algún plan para sumar actividades exceptuadas. En su caso, apunta a que se habilite el comercio electrónico, siempre de acuerdo a los protocolos correspondientes.

A pesar de ser parte del Frente de Todos, la relación entre Ziliotto y Fernández se vio resentida a principio de mes. Es que el gobierno nacional había decidido defaultear los bonos de legislación nacional excepto los que correspondían a Portezuelo del Viento, una obra hidroeléctrica que enfrenta desde hace décadas a Mendoza con La Pampa por los recursos hídricos. El ex gobernador Carlos Verna, ya sin las responsabilidades del cargo, había denunciado que “antes nos cagaba Mauricio Macri, ahora nos caga un compañero”.

Finalmente, esta mañana se conoció que Axel Kicillof tampoco irá a Olivos. Es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires visitó el viernes pasado un hospital en el que había varios casos confirmados de coronavirus. Si bien aseguró que no tiene síntomas, Kicillof explicó que por responsabilidad no asistirá, sino que lo hará de forma virtual.