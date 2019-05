La fórmula Fernández- CFK debuta mañana en Merlo con la "nestorización" de la campaña

La fórmula Alberto Fernandez - Cristina Kirchner se mostrará mañana en público por primera vez. Será durante su primer acto de campaña de cara a las elecciones de octubre, en la localidad de Merlo. Homenajearán al ex presidente Néstor Kirchner.

Una semana después de que la ex presidenta pateara el tablero, anunciado que será candidata a vice de su ex jefe de Gabinete, mañana inaugurarán juntos un parque que llevará el nombre del ex presidente Néstor Kirchner. Se trata de un homenaje a 16 años de su asunción como jefe de Estado.

Durante el acto, que está agendado para las 18 y que contará con la presencia del intendente de la localidad, Gustavo Menéndez, descubrirán una escultura de Kirchner.

La decisión de homenajear al ex presidente va en consonancia con la estrategia de la fórmula Fernández-Fernández: "nestorizar la campaña". O volver a los orígenes del kirchnerismo, en 2003. De todas maneras, el intendente aclaró, en diálogo con Télam, que "no será el lanzamiento de la fórmula ni de la campaña presidencial, sino que se trata del acto inaugural de la remodelación de la Quinta La Colonial".

El parque llevará el nombre de Néstor Kirchner y contará con una cancha de fútbol para los vecinos, un anfiteatro, senderos para correr y de patinaje y un lago. Además, allí se expondrá un avión que desde la municipalidad, usado para bombardear la Plaza de Mayo en 1955.