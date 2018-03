La fiscal Viviana Fein, que actuó en el caso Nisman, renunció a su cargo

Se conoció hoy que la fiscal Viviana Fein abandonó su cargo, luego de que el último viernes, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aceptara su renuncia.

Fein había iniciado los trámites de jubilación e incluso había informado que dejaría su actividad tras la finalización de su trabajo en la causa que investiga la muerte del también fiscal Alberto Nisman. Precisamente, esta fue su última tarea, que concluyó cuando la jueza Fabiana Palmaghini la removió del caso en diciembre de 2015.

Mientras actuaba en la causa Nisman, Fein recibió fuertes críticas por parte de Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fiscal. En su momento, Arroyo Salgado acusó a Fein de tener una idea preconcebida para abordar solamente la hipótesis del suicidio.

Las acusaciones de Arroyo Salgado siempre fueron negadas por Fein. No obstante, la fiscal sostenía que “si bien no puede pasarse por alto la denuncia de Nisman contra Cristina, no es menos cierto que no se ha acreditado ni siquiera por una prueba directa, irrefutable y con la certeza exigible, al menos hasta ahora, que el deceso del fiscal federal Nisman fue el resultado de un obrar homicida".