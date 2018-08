La expresidenta fue al Senado, pero no habló

Cristina Fernández de Kirchner se dejó ver ayer en el plenario de comisiones del Senado que discute la legalización del aborto. No habló con la prensa. Firmó el texto que consensuaron los senadores que apoyan la ley y salió. En su entorno reconocieron que las múltiples detenciones que ordenó el juez Claudio Bonadio no son una buena noticia para su imagen pública, aunque separaban esa lectura política del análisis de la denuncia en sí, a la que consideraron "una más" del magistrado contra la ex presidenta.

Los planes de la senadora, sin embargo, no se modificaron. Mañana en una actividad de SMATA en Cañuelas hará su reaparición pública después de varias semanas de silencio. Lo que sí cambió es el contexto de esa presentación, tras la publicación de la investigación periodística del diario La Nación y las detenciones y pedidos de indagatoria que dispuso el juez.

Ante consultas de El Cronista, en el entorno de la ex presidenta admitieron que la denuncia y las detenciones reavivan con fuerza la discusión sobre la corrupción y vuelven a asociar al kirchnerismo con el cobro de coimas según una modalidad específica: los bolsos con dinero. "Afecta, claro que afecta", reconocieron.

Sin embargo, consideraron también que las medidas judiciales son "una embestida más" de Bonadio, juez al que la ex presidenta ha acusado de enemistad manifiesta contra ella. "Es una denuncia más, igual a las anteriores, sólo que con un cuentito más lindo, mejor armado. Afecta, claro que afecta, pero es una embestida más", indicaron en el entorno de la senadora.

Contra el juez también apuntaron los kirchneristas que hablaron públicamente del tema, como la ex ministra de Defensa Nilda Garré, que lo calificó de "canalla"; y el diputado del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) Rodolfo Tailhade, quien consideró que los cuadernos con anotaciones que dieron origen a la investigación "los escribieron Bonadio y Marcos Peña".

En ese sentido, cerca de Cristina hicieron hincapié en algunas preguntas sobre la causa: "¿Cómo por seis cuadernos, sólo por lo que dicen seis cuadernos, ya hay gente presa? No fueron contrastados con nada, ni siquiera se sabe si son reales", advirtieron. Y se mostraron sorprendidos por algunas partes puntuales del relato que presuntamente escribió el remisero detenido, Oscar Centeno, cuyas anotaciones desataron la pesquisa. "¿Cómo contás 800 mil dólares en un auto?", observaron. "Además, dice que en una reunión en Jefatura de Gabinete se decidió seguir cobrando coimas... ¿Cómo sabe eso?", insistieron en referencia al párrafo en el que se lee: "En una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la Sr. Presidenta Cristina F. Kirchner en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales" (sic).

Ayer, minutos antes de las 15, con varias detenciones concretadas y el escándalo en todos los portales de noticias, Cristina llegó al Congreso, saludó a sus compañeros de bloque y se acomodó en la tercera fila, junto al catamarqueño Oscar Castillo. Sólo se levantó para firmar el proyecto de consenso a favor de la legalización del aborto. Luego se fue.