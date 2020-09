La explicación sobre el dólar que dio Tomás Bulat en 2012 y que aún sigue vigente

En el marco del nuevo cepo al dólar impuesto por el Banco Central, esta semana se viralizó en las redes sociales una "clase" que brindó el economista Tomás Bulat, fallecido en 2015 en un accidente vial. Si bien la explicación que dio sobre la divisa estadounidense fue hace ocho años, en 2012, hasta el momento sigue vigente.

En menos de dos minutos, Bulat fue capaz de explicarle al conductor de ese entonces de Animales Sueltos, Alejandro Fantino, cuál es la relación entre los argentinos y el dólar. Para ilustrar, el economista sacó un billete de $ 100 y otro de u$s 100 y los comparó.

"Para ser moneda se necesitan tres requisitos. Primero, que sirva como moneda de cambio, quiere decir que te doy $ 100 y vos me das un bien, como un café. Segundo, referencia de valor, quiere decir que pregunto: ¿cuánto vale tu camisa?, $ 150, ¿cuánto vale la mesa?, tanto. Y tercero, es reserva de valor, es decir, me guardo el peso, lo uso en tres meses y compro lo mismo que podía comprar hace tres meses", enumeró el docente.

En ese sentido, señaló: "(el peso) para comprar y vender, cumple. Para referencia de valor en parte sí y en parte no, (porque) un departamento te lo digo en dólares, ya no es para todo. Tercero, ¿ahorrás en esto? No. Entonces no tenemos dinero, porque no cumple los tres requisitos", concluyó.

En cambio, Bulat señaló que el dólar sí cumple con las mencionadas condiciones: "Lo usás para comprar afuera, te sirve para referencia de valor y para ahorrar. Éste queremos, porque cumple los tres requisitos: para cambiar, para que tengamos noción de valor y para reserva".

Por último, el especialista se refirió al problema de la inflación en el país y resumió: "El problema que tenemos en la Argentina es que cuando tenemos inflación dejás de usar el peso para reserva de valor".

"La moneda se va degradando con la inflación: primero deja de ser reserva de valor, después deja de ser unidad de medida y esto te empieza a pasar que vas a comprar y no sabés si es caro o barato, ¿me cobra mucho o poco? Y finalmente, cuando tenés hiperinflación no existe nada, desaparece", cerró.