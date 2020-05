La explicación de Bulat que se hizo viral: detalló cuál es "la llave" para resolver el tema deuda

La pandemia global de coronavirus COVID generó un shock en las economías de los países del mundo a raíz de las medidas de aislamiento y prevención dispuestas para evitar un mayor contagio del virus.

La Argentina no fue la excepción y durante varias semanas, la gran mayoría de las empresas del país mantuvieron sus puertas cerradas, a la espera de la habilitación del Gobierno.

También en este contexto, la administración de Alberto Fernández también mantuvo las reuniones con los acreedores extranjeros para intentar renegociar la importante deuda que la Argentina posee.

Un economista decidió explicar en su cuenta de Twitter de qué se trata el denominado VPN (Valor Presente Neto) de la deuda, uno de los aspectos más importantes que aparecen en juego en esta negociación.

Mirá también Intendentes del conurbano presionan por reabrir más actividades en cuarentena: cuáles piden Son cinco jefes comunales del oeste del Gran Buenos Aires, que le solicitaron de manera conjunta nuevas medidas al gobernador bonaerense para comercios, mudanzas y obras privadas.

Se trata del economista Santiago Bulat que, en su cuenta personal de la red de microblogging Twitter (@Santiagobulat) decidió armar un hilo que, rápidamente se hizo viral.

“Estamos en días importantes para la renegociación de la deuda y se habla mucho en los medios sobre el VPN (Valor Presente Neto). Pero, ¿que es? Va una pequeña explicación para quienes no son economistas y les interese el tema”, remarcó el especialista en su primer tuit.

En su segundo posteo, Bulat detalló que cualquier tipo de proyecto o instrumento debe ser "valuado" antes de invertir en él. “Detalló que se deben tener en cuenta cuánto dinero se deberá desembolsar y cuánto recibirá más adelante”.

En caso de que el rendimiento futuro sea positivo, según el economista, se analizan los números de forma detallada. Y ejemplificó con una supuesta inversión en la cuál se invertían US$ 100.000, pero al término del plazo establecido, se terminaba ganando un 70% más.

No obstante, aclaró que un cálculo de ese tipo es erróneo debido a que el dinero, por ejemplo, tiene un costo en el tiempo y no es lo mismo poseerlo ahora –pudiendo utilizarlo- que poseerlo inmovilizado durante años en los cuáles no se podrá hacer nada.

Para Bulat, la segunda variable que se debe tener en cuenta es que toda inversión tiene un riesgo. El especialista explicó que para incluir ambos temas en una negociación se utiliza una tasa de descuento con el objetivo de llevar esa inversión al presente.

El economista precisó que “para eso, elegimos una tasa (%) que dependerá de inflación, el costo de oportunidad de no tener el dinero y el riesgo intrínseco de lo que estemos invirtiendo actualmente”.

Si se tiene en cuenta la fórmula previamente detallada, según Bulat, “por esa razón recibir $ 30.000 en el año 1 no es lo mismo que recibir $ 30.000 en el año 2 y menos aún en el tercero o cuarto”. De ese modo, el 70% de ganancia termina convirtiéndose en un 26% de rendimiento al llevarlo a valor presente.

Bulat detalló entonces que “esta breve explicación es aplicable a todas las valuaciones de posibles inversiones” y precisó que “hoy el Gobierno lo que negocia es su deuda por eso el Valor Presente de su oferta será mayor si adelanta pagos o sube cupones”. “Por otro lado, el riesgo de la Argentina es de por sí muy alto”, advirtió en el tuit.

El economista añadió que “esto hace que haya diferencias en cuál es la tasa por la cual se descuentan esos flujos futuros”. “A cuanto debo valuar recibir US$ 30.000 en la Argentina en 4 años que no sé qué va a pasar, dado que incumplió a lo largo de su historia y no parece sanear su economía en el corto plazo”, deslizó.

A modo de conclusión para la “breve clase”, Bulat advirtió que la Argentina será un país poco atractivo para invertir” si sigue teniendo un riesgo elevado por sus antecedentes y una economía muy desordenada. “Poder colocar deuda en el exterior será difícil o con malas condiciones”, añadió.

Como suele suceder, algunos otros usuarios decidieron brindar su opinión.