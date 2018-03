La esposa a Lázaro Baéz advirtió: "Si no hablás vos, lo hago yo"

En un contexto donde Lázaro Báez y su hijo Martín se ven cada vez más complicados en la causa por el lavado de dinero, trascendió que la esposa del empresario, Mónica Calismonte, estaría dispuesta a declarar para liberar a su hijo Martín de la posibilidad de una condena.

Días atrás, el juez federal a cargo de la causa, Sebastián Casanello citaba a declaración indagatoria a Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista Lázaro Báez, sospechado de participar en las operaciones de lavado de dinero conocidas como “la ruta del dinero k”. Fue consecuencia de la difusión de un video en el que se lo observa contando millones de dólares y euros en efectivo en la financiera SGI, conocida como La Rosadita.

A su vez, luego de conocerse los videos, Leonardo Fariña declaró ayer por más de 12 horas frente al juez, y Báez y su hijo habrían quedado implicados en las declaraciones.

En estas circunstancias, según informó el diario Clarín, Mónica Calismonte, temiendo el futuro de su hijo, le habría advertido a su marido: "Si vos no hablás, lo hago yo”. Hasta el momento Lázaro se mantuvo en silencio, e incluso dio macha atrás en sus acusaciones contra Etchegaray.

En defensa de su hijo, Calismonte advirtió que “si cae Martín se pudre todo”. En este sentido, Clarín también informó que allegados a la familia Báez contaron que la madre "está muy enojada y no perdona que haya quedado expuesto Martín", y que su intención es hacer llegar el mensaje al resto de los implicados en la causa, especialmente a Cristina Kirchner.

Hasta el momento, Norma no está relacionada con la causa y supuestamente no participaba de los negocios de la familia. Sin embargo, figura como directora de una agencia de turismo “Escalatur”, que constituyó en el 2007 , en la que aparecen otros nombres como Andrea Cantín, hija del ex intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín y que a la vez es tío de Calismonte.

El año pasado, cuando Martín Báez sumó la agencia de turismo a la variedad de empresas que tiene a su nombre.