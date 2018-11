La energía renovable gana interesados no tradicionales del sector

La convocatoria lanzada recientemente para presentar ofertas para la Ronda 3 del Programa RonovAR, con el objetivo de licitar 400 megavatios nuevos de potencia instalada de generación eléctrica de fuentes renovables, emitió señales positivas en la etapa de consultas, lo generó optimismo en el Gobierno.

Si bien todavía no hay resultados finales, desde la secretaría de Energía aseguraron a El Cronista que los comentarios hasta ahora del sector son “muy positivos”. Según explicaron, tiene que ver con la posibilidad de hacer proyectos más pequeños que está traccionando a actores no tradicionales del sector de la energía para volcar capital a proyecto de infraestructura productiva.

Sin embargo, prefirieron ser cautos ya que por el momento aún no cuentan con números concretos. No obstante, plantearon que así como vienen teniendo buenos resultados en la Ronda 1, 1/2, y 2, no habría nada que indique que no se vaya seguir con la misma línea en la Ronda 3.

Según pudo saber El Cronista, los actores que se suman a esta invitación, por las características de la convocatoria, son no tradicionales, como el campo, el agro y sectores industriales. Tienen capacidad de ahorro y cuentan con cierta excedencia que antes no se metían en grandes proyectos de infraestructura.

Por otro lado, al ser pequeños proyectos la necesidad de capitales individuales son muy menores también. Esto hace que muchos más actores financieros, más pequeños, entren a jugar.

Desde la cartera, destacaron además que de los 197 proyectos hasta hoy fueron adjudicados tanto en Renovar como en el mercado a término en energías renovables, hay un total de 96 que están al día de hoy, entre operación comercial y construcción por un total de casi u$s 5000 millones de inversión directa y unos 350 MW.

Para tener una idea 300 unidades de generación es lo que tiene toda la Argentina en toda la historia, hay 200 que se han adjudicado en los últimos 18 meses en todo el plan Renovar y el mercado a término. De los cuales la mitad ya está entregando energía o en plena constricción.

Esto significa en adjudicación 6000 MW de un objetivo ley de 10.000 MW. Argentina tiene una potencia pico de 27.000 MW en total. Por lo que desde la secretaría de Energía destacan que es una industria que está muy bien encaminada.

Con respecto a la complicada situación actual de la economía, reconocieron que si bien la Argentina está más compleja de lo que les gustaría, la nuevas reglas debieran mitigar considerablemente el riesgo de no poder conseguir el financiamiento o el capital para ser parte de esto.

Sobre el programa RenovAr 3

Se ofrecen 400 MW de potencia en todo el país para ser conectados en redes de media tensión de 13,2 kV, 33 kV y 66 kV. La potencia máxima permitida por proyecto será de diez megavatios (10 MW); la mínima, de 0,5 MW.

La distribución por tecnología será de 350 MW para eólica y solar fotovoltaica, que competirán juntas con cupos por regiones y provincias; diez megavatios para Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos; 25 para biomasa; 10 para biogás; y 5 para Biogás de Relleno Sanitario, sin región. "Al mismo tiempo, regirá un cupo máximo de 20 MW por provincia, excepto para Buenos Aires, donde será de 60 MW".

El 27 de marzo de 2019 se hará la presentación de ofertas; el 7 de mayo se hará la calificación de las mismas, y el 17 del mismo mes será el turno de la adjudicación de proyectos.

Está previsto que la firma de contratos se realice en el período comprendido entre el 20 de mayo y el 8 de noviembre de 2019. Los proyectos adjudicados firmarán un contrato de abastecimiento de energía eléctrica (PPA) con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa), del mismo modo que en las rondas anteriores, pero en esta oportunidad el acuerdo de adhesión al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder) garantizará tres meses de facturación para los proyectos contratados.