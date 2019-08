La emoción de Cristina Kirchner al hablar de su hija Florencia que provocó el final abrupto del acto

Cristina Kirchner presentó este sábado su libro "Sinceramente" en La Plata en lo que fue su primera aparición pública tras la victoria de la fórmula que comparte con Alberto Fernández en las PASO.

La ex presidenta retornó al país el viernes tras su paso por Cuba donde visitó a Florencia Kirchner, quien permanece internada desde hace varios meses. en La Habana.

En el cierre de la presentación del libro, el escritor Marcelo Figueras le consultó por ese tema y la ex mandataria se conmovió al hablar sobre la salud de su hija. Tampoco pudo contener las lágrimas el ex ministro de Economía y candidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sentado en la primera fila del auditorio.

"El dolor humaniza, te puede convertir en una bestia herida y con ganas de dañar a los demás, o puede convertirte en alguien que se solidarice, que ayude a los demás", dijo la actual senadora. "El dolor enseña, lo de Néstor fue un golpe muy, muy fuerte. Antes de que pasara lo de Néstor no tenía tanta cercanía con la gente. Él no, siempre fue un animal de pueblo. Después de lo de él, es como que empecé a sacar fuerza de la gente que se me acercaba. Creo que me hizo abandonar también esa cosa de universitarios, que tenemos esa tendencia a hablar difícil para parecer más inteligente, con él se me empezó a ir."

Y al hablar de su hija, dijo: "Lo de Florencia fue una cosa muy dura. Es una cosa muy dura para mí, todavía. No está tampoco él, que era su padre, y yo me siento responsable".

En ese momento se le quebró la voz y Figueras dio por cerrado el acto de presentación de forma abrupta, ante la emoción de varios de los presentes