La edad de Lavagna se mete en la campaña: ¿puede ser presidente a los 77 años?

No habla. Pero la "operación clamor" para que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna sea candidato a presidente sigue en pie, aunque algunos intentan echarla por tierra. Y, para ello, uno de los argumentos pasa por el número 76, que es la edad del ex candidato a presidente, que terminaría su eventual mandato en 2023 con 81 años.

Una de las primeras referentes en intentar desactivar la posible candidatura de Lavagna fue la diputada Elisa Carrió. "Yo competí con Lavagna y ya era grande", dijo hace unos días en una entrevista concedida a Infobae, en alusión a las elecciones de 2007.

Quien salió a defender estos dichos fue el senador Miguel Ángel Pichetto, luego de haberse mostrado junto a Lavagna en Cariló. El peronista no sólo aclaró que también existen "jóvenes viejos", que "no comprenden el tiempo en el que viven". También aseguró que Lavagna "tiene una lucidez extraordinaria".

Elogios y chicanas

El tigrense Sergio Massa es otro de los candidatos al que no se lo ve muy cómodo con la "operación clamor", más allá de que se deshace en elogios hacia el ex ministro, con quien comparte espacio desde hace cuatro años.

"Lavagna es el faro más importante en materia económica que nuestro espacio tiene. Es el faro rector que define el rumbo de desarrollo económico que tiene que tener la Argentina. Tengo una admiración y respeto enorme por Roberto. Fue parte de mi campaña de gobierno en 2015", dijo el líder del Frente Renovador (FR).

Aún así, aclaró que las internas, en su espacio, seguirán en pie. "Nosotros siempre definimos candidato por primaria, pero falta mucho todavía. Lo que tenemos que priorizar es el programa y que cada uno haga fuerza desde su lugar. Después, con el camión en marcha, los melones se acomodan solos".

Fue en ese mismo reportaje, concedido al diario La Nación, en el que Massa dijo: "Por edad y energía, estoy en mi mejor momento para darle a la Argentina un gobierno que la saque adelante. No tengo ninguna duda de que en ese sueño de país, Lavagna, Massa, Pichetto, Urtubey, Schiaretti vamos a estar en el mismo lugar". De algún modo, Massa, de 46 años, le quitó cierto crédito con esa frase a quien hoy suena como principal candidato de un frente opositor, 30 años mayor que el ex intendente de Tigre.

El más anciano

En medio de la discusión sobre la edad de Lavagna para candidatearse a presidente, vale recordad que Juan Domingo Perón fue el jefe de Estado más viejo. En 1974, cuando murió, tenía 78 años y se encontraba ocupando el sillón de Rivadavia por tercera vez.

Perón había asumido apenas unos meses antes, luego de las elecciones que se llevaron a cabo el 23 de septiembre de 1973, convocadas por el por aquel entonces presidente Héctor Cámpora.