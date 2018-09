La discusión por los recortes divide a los gobernadores

En busca del déficit cero, el Gobierno impulsa un recorte que alcanza a las provincias. En medio de las negociaciones por los números, los gobernadores comenzaron a develar sus posiciones. A continuación, el detalle:

Alfredo Cornejo, Mendoza: Es uno de los más comprometidos y recibió una buena noticia. Mientras que muchos proyectos de obra pública se frenaron, Portezuelo del Viento sigue en pie. El proyecto hidroeléctrico será financiado mediante participación público privada.

María Eugenia Vidal, Buenos Aires: Sería una de las más afectadas por el recorte al Transporte pero su apoyo es incondicional.

Gerardo Morales, Jujuy: Sostiene que es necesario rediscutir el Pacto Fiscal.

Horacio Rodríguez Larreta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: No hizo falta un apoyo explícito del jefe de Gobierno. Después de la reunión, Rodríguez Larreta viajará a San Francisco con pymes para atraer proyectos tecnológicos en la ciudad

Gustavo Valdés, Corrientes: Ratificó su apoyo al gobierno a la hora de ajustar los gastos. Destacó que Corrientes es "la provincia con menor presión fiscal de la Argentina" y sacó a relucir el equilibrio fiscal.

Juan Manuel Urtubey, Salta: Una vez más volvió a mostrarse conciliador. Aseguró que "negar la ley de Presupuesto al gobierno es un acto de irresponsabilidad institucional".

Juan Schiaretti, Córdoba: Se mostró optimista. Igual aclaró que los esfuerzos "deben ser equitativos" entre ambas partes.

Gustavo Bordet, Entre Ríos: Mostró buena predisposición para llegar a un consenso, aseguró que no solo quieren "discutir gastos, sino también ingresos".

Alberto Weretilneck, Río Negro: Predispuesto a acordar.

Omar Gutiérrez, Neuquén: Se opuso a las retenciones a las importaciones anunciadas la semana pasada. Igual, avisó que van a escuchar las propuestas del gobierno.

Domingo Peppo, Chaco: Dejó ver que puede acompañar.

Hugo Passalacqua, Misiones: Mostró una vez más una actitud moderada: "Vamos a tratar de acompañar en lo que podamos sin que sufran sobre todo los más vulnerables", dijo.

Sergio Uñac, San Juan: Es una incógnita. No quiere mostrarse irresponsable pero tampoco cercano al Gobierno. "La idea es que todos caminemos sobre la misma línea. El problema es que el gobierno nacional está generando nuevos impuestos que salen de la economía regional", manifestó.

Mariano Arcioni, Chubut: Anticipó que va a acompañar.

Lucía Corpacci, Catamarca; Gildo Insfrán, Formosa; Sergio Casas, La Rioja; y Gerardo Zamora, Santiago del Estero: Estos cuatro gobernadores han mantenido un perfil bajo durante las discusiones. En general críticos del Gobierno, son conscientes de las necesidades de sus provincias, por lo que optaron por no atacar a Macri.

Alicia Kirchner, Santa Cruz: No irá a la reunión con Macri. Enviará a su vice, Pablo González, quien ya anticipó sus diferencias: "Acuerdo no puede haber, porque todavía está pendiente el tema del Fondo Sojero", avisó.

Rosana Bertone, Tierra del Fuego: Otra de las provincias patagónicas que ha mostrado reparos. "No le va a ser tan fácil al gobierno nacional que se vote a libro cerrado", advirtió.

Juan Manzur, Tucumán: Se aleja de Macri. "Hay que dar gobernabilidad e institucionalidad al país, pero no vamos a ceder un centavo al gobierno nacional. No queremos que traslade a las provincias el déficit fiscal", señaló.

Carlos Verna, La Pampa: Va a esperar a que el gobierno presente el proyecto para analizarlo.

Miguel Lifschitz, Santa Fe: Es uno de los más duros frente al Gobierno. Enviará a la reunión a su vice, Carlos Fascendini. "No quiero ser socio del ajuste, porque no compartimos la mirada de la política económica", declaró.

Alberto Rodríguez Saá, San Luis: La independencia fiscal le ha permitido no acompañar proyectos con los que no comulga. "Estamos hablando sin mirar las cartas. Ellos van a buscar una foto y nosotros vamos a informarnos por primera vez de qué se trata. Yo no avalo nada hasta que no lo vea", avisó.