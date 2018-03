La deuda externa subió hasta los u$s 192.462 millones al final del 2016

La deuda externa de la Argentina terminó el 2016 en 192.462 millones de dólares, con un incremento de u$s 3723 millones, equivalente al 2%, con respecto al nivel del tercer trimestre del año pasado, y de u$s 22.048 millones, equivalentes a un 13%, con respecto a diciembre de 2015.

Los datos surgen del informe de Balanza de Pagos publicado hoy por el INDEC.

Según detalla el reporte, “el 66% de la deuda corresponde al sector público no financiero y BCRA; 32% al sector privado no financiero y el 2% restante, al sector financiero”.

Datos para todo 2016: Cuenta corriente: déficit de u$s 15.024 millones. Reservas internacionales: aumento de u$s 13.725 millones. Deuda externa al final del período: u$s 192.462 millones.

Siempre de acuerdo a lo que informó el INDEC, el endeudamiento del sector público no financiero y el Banco Central alcanzó los u$s 127.477 millones, de los que el 61,4% son títulos públicos; el 25,6%, préstamos de organismos internacionales; el 6,9%, atrasos; el 4.9%, deuda con acreedores oficiales, y el restante 1,25%, préstamos de bancos comerciales.

“En el (cuarto) trimestre, dicho sector aumentó su deuda externa en u$s 4474 millones, producto de emisiones netas de títulos públicos compensada con amortizaciones netas a organismos internacionales”, apunta el informe, que destaca también la cancelación, por parte del BCRA del préstamo del Banco de Basilea por u$s 2500 millones y de los u$s 1000 millones que restaban del crédito puente tomado a principios de año.

Balanza de pagos

La balanza de pagos de la Argentina (que incluye todo lo que se cobra y paga al exterior, tanto por la importación y exportación de bienes y servicios como por los pagos de deuda) registró en el último trimestre del año pasado un déficit de 4400 millones de dólares, con lo que el rojo para todo el año llegó a u$s 15.024 millones.

El déficit del último trimestre se explica por un rojo de u$s 869 millones en la balanza de bienes y servicios, u$s 3500 millones de egresos netos de rentas y u$s 31 millones de egresos en transferencias corrientes.

Tanto en el último trimestre como en todo 2016 el déficit de cuenta corriente se redujo un 11% con respecto al último trimestre del 2015 y a todo ese año, respectivamente. El achicamiento del déficit se debió fundamentalmente, según el INDEC, a “la recuperación de la balanza comercial” que pasó, para todo el año, de un déficit de u$s 388 millones en 2015 a un superávit de u$s 4490 millones en 2016. “Esta mejora –explica el informe- ha superado el deterioro anual de la cuenta servicios, u$s 3.086 millones, y la cuenta rentas, u$s 429 millones”.

Durante el año, la cuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales por u$s 28.894 millones.

Banco Central

El informe del Indec señala además que durante el último trimestre del año pasado las reservas del Banco Central se incrementaron en u$s 9739 millones. En el año, la suba de las reservas fue de u$s 13.725 millones.