La defensa de Boudou aseguró tener “un as bajo la manga” para recusar a Lijo

El abogado Eduardo Durañona, defensor de Amado Boudou, aseguró hoy tener “un as bajo la manga” para utilizar respecto a una nueva recusación contra el juez federal Ariel Lijo, que interviene en tres causas que involucran al ex vicepresidente.

“Tenemos una estrategia, tenemos un as bajo la manga, respecto al apartamiento de (el juez Ariel) Lijo”, manifestó Durañona.



“Lo que cambia es que es otro tribunal el que va a intervenir ahora. No el del doctor Lijo sino dos jueces de la Cámara que van a ver si son razonables las condiciones que estamos esgrimiendo”, añadió en declaraciones a Radio Nacional.



El juez federal Ariel Lijo ya había rechazado una recusación en su contra presentada por Boudou en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito por la que el ex vicepresidente fuera detenido acusado de asociación ilícita y lavado de dinero.



Esta mañana, el exvicepresidente Amado Boudou pidió ante la Cámara Federal por su libertad tras ser detenido en la causa por enriquecimiento ilícito, y reclamó sea apartado de la investigación el juez federal Ariel Lijo.

Boudou primero dio los motivos de su recusación del juez Ariel Lijo, quien lo detuvo por “asociación ilícita” y “lavado de dinero” en la causa por ‘enriquecimiento ilícito’, y lo hizo ante el camarista Jorge Ballestero por tratarse de una audiencia unipersonal.



La defensa de Boudou acusó que Lijo perdió la objetividad al ordenar la detención del exvicepresidente, y que las pruebas con los cuales lo dispuso estaban desde hace meses en el expediente. Además, acusó que la detención fue ilegal y arbitraria dispuesta por Lijo.

Luego en otro tramo de la audiencia de la que participó el camarista Leopoldo Bruglia, Boudou negó que exista peligro de fuga en caso de quedar en libertad. Boudou además informó que iba a ser padre de mellizos en breve, pues est en pareja con la mexicana Mónica García de la Fuente, exlegisladora en aquel país.

También pidió estar en libertad para poder ejercer una defensa adecuada en las múltiples causas en las que est siendo investigado: el caso de la compra venta de la exCiccone Calcográfica, la de enriquecimiento ilícito y el pago de la deuda de Formosa con el Estado Nacional por la cual intervino realizando trabajos de consultoría The Old Fund.



Por último, recordó que el fiscal federal Jorge Di Lello al dictaminar sobre la detención de Boudou pidió al juez Lijo optar por una alternativa a la prisión preventiva decretada al considerar que el exfuncionario siempre estuvo a derecho.



En tanto, los abogados de Boudou, en paralelo ante el Tribunal Oral Federal 4, plantearon la suspensión del juicio por la compra venta de la exCiccone Calcográfica hasta tanto se conozcan los dichos del ‘arrepentido‘ Alejandro Vandenbroele.