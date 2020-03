La crisis por el coronavirus complica al Gobierno en la negociación de la deuda

En las últimas semanas la volatilidad se disparó significativamente de la mano de una caída estrepitosa de los índices financieros globales. Si bien el martes se recuperaron, la mayoría de los índices bursátiles de referencia a nivel mundial muestran perdidas de dos dígitos en lo que va del año.

Este escenario encuentra a Argentina a contrapié y mal parada ya que debe enfrentar un proceso complejo de reestructuración de la deuda.

Analistas remarcan que la crisis del coronavirus oscurece las proyecciones económicas, complicando el panorama de la recaudación y de la generación de divisas, haciendo que el panorama sobre la deuda sea aún más complicado.

El Gobierno perdió mucho tiempo desde que ganó las elecciones en octubre pasado. En aquel momento y hasta enero, la volatilidad estaba en mínimos y el mercado global marcando nuevos máximos.

Los temores de una recesión eran ligeros y el contexto para negociar la deuda era ideal. Ahora, con la crisis del coronavirus y la disparada en la volatilidad en los mercados, todo cambio radicalmente.

El economista Miguel Kiguel, director de Econviews considera que la volatilidad actual en los mercados financieros complica a los avances sobre la reestructuración de la deuda argentina por varias razones.

“Creo que los bonistas hoy están desenfocados y con muchos problemas para llevar propuestas al comité de inversores producto de la volatilidad en sus fondos de acciones americanas, emergentes, bonos, etc. Con esta volatilidad y caída de los activos, argentina baja en la prioridad de los inversores y es más difícil que se enfoquen”, señaló el economista.

Con una visión similar, los analistas de Portfolio Personal Inversiones explicaron que en contextos de volatilidad como el de las últimas semanas, el posible humor para cualquier negociación no es el mejor.

“La atención que se puede recibir se ve dispersa, con lo que si bien para algunos puede ser un punto a favor a “aceptar” condiciones no favorables con tal de cerrar el punto, es un juego peligroso, y hasta pensado de manera simplista”, dijeron desde PPI.

El hecho de que la valatilidad se haya disparado no es bueno para la dinámica de los activos financieros locales así como tampoco para la negociación de la deuda.

Juan Guma, research de Capital Markets Argentina remarca que la salida de activos de riesgo en los mercados internacionales que tuvo lugar recientemente podría presentarle mayores complicaciones al Tesoro de cara a la negociación de la reestructuración.

“El mayor pesimismo y aversión al riesgo no serían favorables al país en cuanto a las tasas de intereses de los nuevos bonos de un potencial canje, generando un menor valor presente, y a la vez, menor flexibilidad para negociar quitas de capital o cupones”, explicó el analista.

Impacto en la economía argentina

Otro de los temas que señala tanto Kiguel como otros analistas es el hecho de que, dado el escenario de mayor incertidumbre economía global, los impactos sobre la economía argentina hace que sean más sombríos y que por lo tanto, la aceptación de posibles propuestas de una reestructuración de la deuda se hacen mas complejas.

“Al contexto de volatilidad global veo un problema adicional relacionado con que se hace prácticamente imposible ver las perspectivas de Argentina. Se complica la capacidad de recuadrar de Argentina en un momento en donde la economía se cae y se genera mucha incertidumbre sobre la capacidad tributaria. Además se genera incertidumbre de la capacidad de país de generar dólares”, explicó Kiguel.

Claramente, el golpe que sufrió el petróleo que cayó a niveles de u$s 32 dólares recientemente hace que las perspectivas sobre Vaca Muerta sean distintas a las inicialmente esperadas y por lo tanto, la capacidad de generar divisas para el país puede llegar a ser menor.

“La gran apuesta era Vaca Muerta y claramente no va a ser en los niveles que eran antes. No se sabe la viabilidad de Vaca Muerta con estos precios si se mantienen mucho en el tiempo. Habrá que ver si sube en petróleo y no será lo mismo que suba a u$s 60 o a u$s 45. Si no es Vaca Muerta , el grueso de los dólares tendrían que venir del campo , al cual el Gobierno está castigando con las retenciones ”, afirmó el director de EconViews.

Los inversores tomaron una postura de extrema cautela recientemente, desarmando posiciones de activos de riesgo y buscando refugio en activos seguros. Dado que los activos argentinos son de alto riesgo, naturalmente sufrieron aun más. este escenario claramente no juega a favor para el proceso de negociación de la deuda.

Federico Broggi analista de invertir en Bolsa (IEB) sostiene que el principal problema de argentina es la sostenibilidad de la deuda por lo que sobre este punto, el impacto que el coronavirus puede causar en la economía global perjudica a la negociación de la deuda.

“Si el impacto es significativo y prolongado, puede generarse una desaceleración en la economía que afecte el crecimiento esperado de Argentina, variable fundamental para alcanzar una deuda sostenible. Entendemos que como base, esta volatilidad demorará el cronograma puesto que aún es temprano para definir el impacto del coronavirus en la economía global”, señaló.

Peores proyecciones de crecimiento local

Tanto China como Europa y recientemente Estados Unidos están implementando medidas drásticas para detener el contagio y buscar medidas para que sus respectivas economías no se desaceleren. Esto implica inyecciones de capital, baja de tasas, política fiscal expansiva, etc. De cualquier manera, los riesgos de una recesión global se han incrementado y esto golpea a Argentina en cuanto a su capacidad de crecer y de generar divisas, factores clave que terminarán golpeando a la deuda y al proceso de reestructuración de la misma.

Kiguel señaló que el escenario actual genera mucha incertidumbre y complica ver las proyecciones de crecimiento y la capacidad de pago de Argentina.

“Llegar a un acuerdo sobre una quita va a tener que ser analizado en profundidad y tomando en cuenta la capacidad de pago de Argentina. Analizar eso en este momento, con toda la incertidumbre que hay es muy difícil y la tentación va a ser esperar para ver que se estabilicen las variables y a partir de ahí tener una visión de argentina de mediano plazo y que hoy es extremadamente”, dijo Kiguel.

Mauro Mazza, head de research de Bull Market Brokers ve dos puntos centrales en el escenario de mayor volatilidad financiera global. Uno de estos puntos es positivo y otro negativo.

“La parte positiva de este escenario es que dejar de ser el núcleo de los problemas, siempre es bueno. Hoy hay muchos problemas juntos y que Argentina no sea el centro de ellos es bueno. Ahora bien, la parte negativa es que la volatilidad actual compromete cualquier plan de solvencia o sustentabilidad argentina a mediano plazo. El Gobierno va a tener que tomar medidas tan restrictivas como hicieron los chinos y europeos, lo que implica riesgos de mayor recesión y mayor emisión monetaria, lo que puede generar problemas en distintas variables economías domésticas”, señaló.