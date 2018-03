La columna de Delfina Rossi sobre los acuerdos de Macri con Obama

Delfina Rossi, hija del exministro de Defensa Agustín Rossi -que fuera cuestionada por su nombramiento como directora del Banco Nación-, criticó los acuerdos que firmaron la Argentina con los Estados Unidos y le pidió a Mauricio Macri que de explicaciones sobre ellos.

En diálogo con Radio Rebelde, Rossi volvió a salir al ruedo tras la polémica sobre su cargo público y señaló que "así como cuando Cristina recibía a sus homólogos, eso se manifestaba en inversiones concretas, acá vimos que más allá de la parafernalia no hay inversiones comerciales ni avances sobre investigación para el desarrollo".

En esta línea, afirmó que "TIFA (Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones) permite abrir la puerta a que Argentina empiece a liderar acuerdos comerciales con Estados Unidos, pero no se sabe dónde".

Desde Austin, Texas, Rossi remarcó que lo que llama la atención es cómo EE.UU. y Argentina se comprometen a trabajar juntos para eliminar las barreras no científicas a los productos de agricultura. "Alguien que me explique si Monsanto no está detrás de todo esto", reprochó.

"Con el acuerdo comercial pareciese que forman una alianza en pos de proteger los alimentos transgénicos. Seguimos consolidando la idea de que Argentina sea el granero del mundo", criticó la hija de Agustín Rossi.

Por último, la ex directora del Banco Nación señaló que el objetivo de estos acuerdos "es que prevalezca la fuerza de las multinacionales". "Lo peor de todo es la falta de transparencia y lo poco que sabemos de lo que está firmado", agregó Rossi, quien le pidió a Mauricio Macri que nos explíque cómo queda la Argentina con respecto a sus otros socios comerciales.