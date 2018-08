La clave sigue siendo reducir el déficit fiscal, aseguran los analistas

Los economistas piden más para mostrarse optimistas sobre la repercusión que puede tener sobre la economía y los mercados el anuncio del presidente Mauricio Macri de que Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que adelante al 2019 todos los desembolsos necesarios para cubrir el programa financiero del año próximo.

El economista Daniel Artana, de FIEL, fue quien se mostró más positivo, al afirmar que "el anuncio fue contundente", aunque "no puede saber que consecuencias tendrá de manera tan inmediata".

"Debería bajar el riesgo país, y hay que mirar el comportamiento de los bonos", dijo Artana, y añadió que el derrotero del "dólar todavía tendrá algunos días de ruido. Lo que se debe observa es la tendencia", enfatizó.

De todos modos, Artana reconoció que si bien es evidente que el Presidente no hubiera hecho este anuncio si no hubiese hablado primero con la directora del Fondo, Christine Lagarde, los mercados no se calmarán hasta ver cómo se plasma el nuevo acuerdo con el FMI "en los papeles", porque "hay mucho escepticismo sobre Argentina".

Por su parte, José Luis Machinea, ex ministro de Economía y ex presidente del Banco Central, dijo hasta ver cómo se plasma el nuevo acuerdo de Argentina con el FMI, "no se podrá anticipar cuál puede ser el efecto" que tendrá esa medida sobre la economía y los mercados.

Manuel Solanet, economista de Libertad y Progreso, espera una repercusión favorable a corto plazo de los anuncios y que se calme el dólar los primeros días posteriores a que termine de plasmarse el acuerdo con el Fondo, pero dijo que tener resuelto el financiamiento no resuelve todo el problema.

"La confianza de los mercados volverá cuando se hagan las reformas estructurales pendientes: es decir, la corrección de los desequilibrios , y en especial, del déficit fiscal", enfatizó Solanet.

"Acordar con el FMI es bueno, pero esto ya ocurrió y hemos visto que parte de los fondos de esos acuerdos se fue a sostener el tipo de cambio, mientras que lo genuino hubiera sido usarlos para bajar el déficit", remarcó Solanet.

Sobre la devaluación, Solanet dijo que el dólar está teniendo movimientos espasmódicos en el mercado. Los anuncios como el que hizo el presidente Macri logran algo de calma, pero esta será definitiva cuanto antes de consiga la convergencia al equilibrio fiscal".

No obstante, el economista adelantó que la demanda de divisas continuará, porque "la gente no quiere ahorrar en pesos, sino en dólares".

El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen dijo, con respecto al anuncio presidencial: "Esto ayuda pero no es fundamental. Se esta mostrando que se patea la pelota afuera y se vuelva al Fondo".

"Los argentinos no quieren tener mas pesos. La gente va y compra los dólares que puede para defenderse", sostuvo el economista.

"El mercado quiere ver a la Argentina poniendo en caja el problema del gasto, y el Gobierno frente a esta adversidad pide más dinero al FMI ", apuntó.

Nielsen opinó que "acá no se termina de entender el diagnóstico, puede que tenga freno pero no con estos anuncios como el que hizo el Presidente

El economista Mario Blejer dijo que "el número que puso el Fondo sobre la mesa no es suficiente. Están buscando otra pila de dinero para poner en la vidriera. No es que brecha será mayor, sino la inquietud del público"

"A pesar de que el ajuste macroeconómico es como se lo planeó o incluso mejor, faltan recursos para dar confianza y credibilidad", añadió Blejer

"Hay muchas cosas que el Gobierno está haciendo de forma correcta, pero hay también mucha confusión en la política económica. Vamos para un lado, vamos para el otro, parecería ser un poco improvisado", opinó.

"Hay una presión muy alta también. El dólar se ha devaluado dentro de los parámetros normales de una devaluación. Hoy no está caro con respecto a la historia, está caro con respecto a los meses anteriores", enfatizó Blejer.

El economista Carlos Melconian opinó hoy que si bien la confianza es importante, "hay que pilotear la transición con plata y generar las condiciones para tener un programa económico serio".

Aseguró "que la crisis actual tiene arreglo. Esto es una transición, lo primero que tenés que saber es si compartís el diagnóstico y no intentar en diez días resolver lo que no se hizo en 3 años".

"En este escenario del piloteo con plata, va a haber que seguir piloteando la herencia, desarmando la mala praxis, lidiando con los 70 años de bimonetarismo, que nunca se resolvió en la Argentina y sacar el Presupuesto", planteó.