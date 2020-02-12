La capacidad ociosa de la industria llegó al 43% en diciembre

NOTICIA EN DESARROLLO.
El Cronista
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|EURO
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|TASAS
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|BADLAR PRIV. Pr. ARS
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|LIBOR
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|1,0546
|PLAZO FIJO
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|34,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
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|1.424,50
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|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|-6,8966
|135,00
|145,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|2,85
|2,85
|DISC USD NY
|0,2345
|85,50
|85,30
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,5980
|39.824,5000
|BOVESPA
|1,7900
|115.370,6100
|DOW JONES
|0,8000
|29.276,3400
|S&P 500 INDEX
|0,5349
|3.357,7500
|NASDAQ
|0,7200
|9.638,9420
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,7912
|327,6620
|325,0900
|TRIGO CHICAGO
|1,0148
|201,1718
|199,1509
|MAIZ CHICAGO
|0,7242
|150,5845
|149,5019
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|246,0000
|246,0000
|PETROLEO BRENT
|3,5364
|55,9200
|54,0100
|PETROLEO WTI
|2,8234
|51,3500
|49,9400
|ORO
|0,1980
|1.568,7000
|1.565,6000
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