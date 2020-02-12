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Economía y política Miércoles  12 de Febrero de 2020

La capacidad ociosa de la industria llegó al 43% en diciembre

La capacidad ociosa de la industria llegó al 43% en diciembre

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