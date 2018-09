La canasta básica subió 37% en el último año

La crisis económica no da respiro, en especial en los sectores de menores ingresos. El pass through o traspaso a precios de la inflación está mostrando su cara más dramática en el incremento de precios en sector alimentos, bebidas, productos de primera necesidad y servicios no alimentarios.

Según datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) una familia tipo, integrada por dos adultos y dos niños menores, necesitó en agosto un ingreso de $ 20.868,93 para evitar caer en la pobreza y cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT). Este grupo de productos registró un alza de 36,9% en la comparación interanua. El relevamiento oficial destacó que en agosto la variación mensual de la canasta alcanzó el 3,6%. En la medición interanual la CBT llegó a 36,9%.

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que fija el nivel de ingresos necesarios por superar el umbral de indigencia, tuvo en agosto un incremento de 2,8% en comparación al mes anterior. La Canasta Básica Alimentaria tuvo un incremento del 33,6% en agosto, considerando la Valorización del Gran Buenos Aires informada por el Indec. De este modo, para poder acceder a la canasta de alimentos y no ser considerada indigente, una familia tipo debió contar con $ 8347,57 durante agosto.

Un hogar de tres miembros, integrado por un adulto y dos menores, necesitó el mes pasado ingresos por $ 6645,64 para no caer en la indigencia, mientras que para no ser pobre una familia de tres miembros necesitó ingresos por $ 16.614,10.