La bronca de Ruggeri al comparar la jubilación de su mamá con el sueldo del ex diputado Ameri

El ex futbolista y panelista de 90 Minutos de Fútbol, Oscar Ruggeri, mostró al aire su bronca por la jubilación que recibe Hilda, su madre, siendo que “trabajó toda la vida". Su enojo fue mayor al comparar el sueldo de la jubilada con el salario que cobraba el ex diputado Juan Emilio Ameri, aunque sin nombrarlo.

"El otro, que sale en la televisión pezoneando, gana tres gambas, cuatro gambas. Hasta que no arreglemos eso... Estas son las broncas que me dan: que nuestros padres, nuestros abuelos, no sean felices. La verdad, me pone muy mal. Ya está", dijo.

“De chiquitita, le ponían maíz enganchado con una bolsa a mano en el campo. Después, ordeñaba, hacía manteca, vendía. Laburó toda la vida. ¿Cuánto cobra hoy? $ 18.000. Dios. 70 años trabajando. Déjense de joder", indicó el campeón mundial en México ‘86.

Ruggeri contó que su madre tiene 87 años, almuerza siempre antes de las 12 del mediodía y tiene prohibido abrirle la puerta a desconocidos allá en su casa de Corral de Bustos, donde vive actualmente.

Además, Ruggeri hizo pública su preocupación por la llegada del coronavirus a la localidad en la que vive su madre y también su hermano. Como en el lugar no hay capacidad hospitalaria, a los enfermos de Covid-19 los tienen que trasladar a Villa María.