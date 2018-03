La balanza comercial arrojó en febrero un superávit de apenas u$s 98 millones

La balanza comercial registró en febrero un superávit de u$s 98 millones y quebró tres meses consecutivos de resultados negativos, según informó ayer el INDEC.

El saldo positivo fue resultado de la concreción de exportaciones por u$s 4127 millones, contra u$s 4029 millones en concepto de importaciones.

De esta forma, el resultado comercial del segundo mes del año marca una mejora respecto a igual mes de 2015, cuando el país registró un déficit de u$s 132 millones.

En febrero, las exportaciones aumentaron 7% con respecto al mismo mes del año anterior, como consecuencia del aumento en las cantidades de 25% y del descenso de 14% en los precios. Ese aumento, por un valor de u$s 260 millones fue producto principalmente de las mayores exportaciones de Productos primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario. Respecto a enero pasado, en la medición desestacionalizada, las exportaciones de febrero crecieron 1,6%.

El Indec precisó que durante el segundo mes del año el valor de las importaciones fue 1% superior al registrado en igual lapso de 2015, debido al descenso de 14% en los precios, lo que fue compensado con una suba de 17% en las cantidades.

En febrero crecieron las importaciones de Bienes de capital, Piezas y accesorios para bienes de capital, Bienes de consumo y Vehículos automotores de pasajeros. Los principales socios comerciales fueron Brasil y China.

En el caso del país vecino, las ventas sumaron en febrero u$s 724 millones, mientras que las importaciones fueron por un monto de u$s 1015 millones. Las exportaciones hacia China alcanzaron u$s 113 millones, principalmente Productos primarios y MOA, mientras que las importaciones fueron por u$s 829 millones, en especial de Bienes de capital, Bienes intermedios, Piezas y accesorios para bienes de capital y Bienes de consumo.

En lo que respecta al acumulado enero-febrero, la balanza comercial reflejó un déficit de u$s 101 millones. En los dos primeros meses del año el total exportado fue de u$s 7974 millones, mientras que las importaciones registraron un valor de u$s 8075 millones. Durante este período, las exportaciones aumentaron 4% con respecto a igual lapso de 2015, como consecuencia de un aumento de las cantidades de 23% y un descenso en los precios de los productos de 15%. En febrero, el aumento de 7% en el valor de las exportaciones se explicó por la suba de 25% en las cantidades, mientras que los precios de los productos cayeron 14%.

De la comparación con igual mes del año anterior surge que las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario y Productos primarios crecieron. El principal ascenso correspondió a los Productos primarios, rubro que subió 61%, como consecuencia de un aumento de las cantidades de 91%, en tanto que los precios cayeron 16%.

Por otra parte, en el plano fiscal, un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala que la evolución de ingresos y gastos señalada dejó como saldo un resultado primario deficitario en febrero por $ 12.726 millones y un resultado fiscal (después de intereses) deficitario por $ 20.537 millones.