La baja de la demanda china por coronavirus hundió los precios de la soja en enero

Los precios de los contratos futuros de la tonelada de soja experimentaron caídas significativas durante enero, pero con contracción más marcada en la última semana del mes, destacó la consultora Estudios Económicos BC, que atribuyó la dinámica a la menor demanda por parte de China tras la emergencia del Coronavirus.

Los futuros de la oleaginosa para abril en la Bolsa de Cereales argentina cayeron un 6,4% en todo el mes, pero entre el 23 y el 30 de enero el retroceso fue de 3,1%. Así, el precio de la tonelada cerró el mes abajo de los u$s 333.

Los contratos a mayo bajaron 7% (un 3,2% en la última semana del mes), mientras que los acuerdos de entrega para junio cayeron menos, un 5,9% (un 2,9% en la semana final de enero), indicó el informe.

Los productos derivados de la oleaginosa también experimentaron caídas. Los futuros a mayo de la harina de soja retrocedieron un 2,5% en enero al bajar de los u$s 322 por tonelada a los u$s 314, mientras que los contratos a junio se contrajeron de u$s 323 a u$s 316, una pérdida de 2,1%.

La tonelada de aceite de soja, en tanto, experimentó un retroceso mayor en los contratos de abril. En todo enero registró una caída de más de 12%, acentuada en la última semana, donde la contracción fue de 6,8%. En los acuerdos con entrega a junio y julio la baja fue similar, mientras que los vínculos con plazo a agosto en adelante tuvieron una contracción algo más acotada, de entre 10% y 11%.

Fin a una mala racha

Los futuros de la soja en Chicago cerraron con un alza el lunes por compras de oportunidad y sólidos datos de exportación del grano y de su aceite, lo que ayudó a sacar a los precios de mínimos de varios meses.

Los acuerdos a término del trigo mayormente subieron, pero los del maíz bajaron ante la preocupación por el virus en China y una débil demanda para exportación.

La soja para marzo subió u$s 1,65 centavos a u$s 322,21 dólares por tonelada, repuntando después de una caída a u$s 319,19 dólares, su menor nivel desde el 24 de mayo del año pasado. Fue el primer cierre en alza para el contrato de marzo desde el 17 de enero.

El Departamento de Agricultura norteamericano informó que las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense en la última semana fueron de 1,355 millones de toneladas, superando un rango de expectativas de 550.000 a 1,2 millones de toneladas.