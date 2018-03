"La apertura de los archivos nos va acercando cada vez más a la verdad"

En su oficina ubicada en el centro de la Plaza de Armas de la Ex ESMA, Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos, habla a horas de la llegada de Barack Obama. La visita del ex presidente de los Estados Unidos, en coincidencia con el 24 de marzo, causó polémica. Finalmente irá al Parque de la Memoria con Mauricio Macri, pero el acto no estará abierto a la prensa.

–¿Qué aportará la desclasificación de los archivos de inteligencia de los Estados Unidos?

–Es un paso adelante para tener mayor transparencia y acceder a conocimiento. La diferencia de estos archivos con los que se abrieron en 2002 y 2004 tiene que ver con que aquellos primeros eran del Departamento de Estado y estos, según lo que anticiparon, son de inteligencia e inteligencia militar. Uno intuye, conociendo la historia, que ahí habrá datos interesantes de nombres, fechas, tomas de decisión, análisis político. Todo aquello que empieza a venir de documentación, como también la apertura de archivos del Vaticano, nos va acercando cada vez más a la verdad de los hechos.

–¿Puede haber más archivos? ¿Incluso en Argentina?

–Yo estoy convencido de que hay archivos en Argentina. Hace muy pocas semanas se cayó un techo en una instalación pública de Santiago del Estero y en el entretecho se descubrió documentación. Estamos trabajando con el Archivo de la Memoria para tenerlos y conservarlos.

–¿Por qué es importante para ustedes que vaya Obama al Parque de la Memoria?

–Es muy importante. Todos los presidentes del mundo que vengan a la Argentina deberían pasar y hacer un homenaje. Rendir homenaje a las víctimas es un reconocimiento importantísimo a los organismos de Derechos Humanos y su lucha y un reconocimiento al compromiso que tiene la Argentina hoy con la democracia y vivir sujeta a derecho. Un gesto habla más que palabras. Sabemos que Estados Unidos tuvo una actitud pendular con respecto a la dictadura militar, una cosa fue la actuación del gobierno de (Richard) Nixon y (Gerald) Ford con Henry Kissinger como secretario de estado y otra totalmente diferente fue (Jimmy) Carter con Patricia Derian que se convirtieron en grandes enemigos de la dictadura. Este viaje nos marca un horizonte del Nunca Más a la violencia institucional, el totalitarismo y el terrorismo de estado, un compromiso férreo. Todos tenemos que tener un compromiso ético con la memoria y con el pasado y entender que la dictadura y el terrorismo nos hacen perder la vida y la libertad.

–¿El Gobierno quiere "deskirchnerizar" la ex ESMA?

–No fue una palabra mía, vamos a aclararlo. Lo que siempre digo es que los derechos humanos son de la gente no son de ningún gobierno de turno, son del Estado que tiene que protegerlos y promocionarlos. Lo que sufrimos los últimos 12 años fue una apropiación, una ideologización. Este predio es del Estado, no es de los organismos. Lo que tenemos que ver es cómo este lugar es amigable a toda la sociedad. Tiene que estar la Secretaría de Derechos Humanos y tienen que venir varias instituciones prestigiosas como Unicef, el Inadi, el alto comisionado de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia. También podemos incluir en alguna etapa otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, porqué no Amnesty, la APDH, la DAIA, Greenpeace inclusive.

–Sucede que hubo épocas en que los organismos de Derechos Humanos lideraron las denuncias y reclamos porque el Estado no lo hacía sino que hacía todo lo contrario.

–Sin dudas. Hay que reconocer el rol de los organismos en la recuperación de la democracia, en la resistencia, en la recuperación de la memoria y la verdad. Estamos construyendo más allá de las diferencias, tenemos que entender esta distancia óptima.

–Estela de Carlotto, con diferencias, habló con el Presidente.

–Estela de Carlotto es muy clara, Madres, la Buena Memoria, muchas organizaciones de Hijos tiene en claro cómo establecer el diálogo y la relación. Tienen que tener claro que no estamos ni por cooptación económica ni ideológica, tenemos un trabajo en función de cumplimiento de objetivos. Abuelas tiene una misión enorme que es la recuperación de los niños apropiados. Nosotros tenemos que apoyar ese trabajo. No tenemos que distraer a las abuelas de esa función ni nosotros distraernos de otra función que no sea esa.

–¿Irá a la marcha el jueves?

–No. Voy a estar en el Parque de la Memoria.

–¿Por qué no va?

–Nunca participé de la marcha y además no quiero, desde mi lugar como secretario de Estado, influenciar o ideologizar en absoluto. Sí estamos dotando de todos los elementos para que la marcha se pueda realizar, los permisos de corte de calle, los elementos de logística, escenarios y demás. Pero no participo.