La actividad industrial cayó más de 8% interanual en febrero

La producción industrial tuvo un febrero para el olvido, con un derrumbe que para dos consultoras privadas fue mayor al 8% interanual. Según la medición de de Orlando Ferreres, la baja en el segundo mes del año fue de 8,1%, mientras para la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), la contracción llegó al 9,5%.



Así, el descenso en la producción fabril durante el primer bimestre de 2017 fue de 3,3% en relación al mismo período del año anterior para FIEL y de 6% para Ferreres.



Lo más alarmante de los datos que difundieron ayer las entidades en sus respectivos Índices de Producción Industrial (IPI) es que la situación fue peor en febrero que en enero. En el segundo mes de 2017, la industria cayó 1,2% respecto a enero de acuerdo a FIEL y 1,8% según Ferreres, con datos desestacionalizados. "Este resultado ha marcado un impasse en la sucesión de mejoras mensuales observadas en el último trimestre de 2016", señaló FIEL. "La producción industrial estuvo parcialmente afectada por lluvias que obstaculizaron el normal desenvolvimiento de la actividad, junto con un día hábil menos respecto a febrero de 2016", aclararon.



Las producciones siderúrgica y metalmecánica mostraron las peores performances del bimestre según FIEL, con bajas interanuales de 8,7% y 10,3%, respectivamente. Para esa entidad, solamente Papel y Celulosa y Minerales no Metálicos tuvieron caídas inferiores al promedio de la industria (1% y 1,2%, respectivamente). El resto de las caídas en los dos primeros meses de 2017: Automotores (3,5%), Alimentos y Bebidas (3,8%), Insumos Textiles (4,7%), Insumos Químicos y Plásticos (5%), Petróleo Procesado (5%) y Cigarrillos (7,7%).



"En primera instancia, los números agregados de inicios de cada año suelen verse condicionados por las paradas de plantas estivales, sobre lo que debemos adicionar la particular base de comparación que ofrece el año 2016", consideró el Centro de Estudios Económicos de Ferreres. "Si bien es esperable que a lo largo del 2017 los resultados se tornen más favorables, habrá que seguir con suma atención la evolución del contexto internacional (en particular, la dinámica de la actividad económica en Brasil) y la respuesta del consumo de los hogares a los nuevos precios relativos", analizaron.



Para Ferreres, lo peor del bimestre estuvo en el sector Tabaco, con un descenso en su producción de 18,5%, seguido por Alimentos (11,5%), Bebidas (8,2%) y Maquinaria y equipos (7,5%). Por debajo del promedio general ubicó a los sectores de Papel (5,9%), Metálicas Básicas (4,7%), Productos farmacéuticos (4%), y Refinerías y Química (ambas con una caída de 1,7%).



En tanto, la consultora registró subas interanuales en el primer bimestre para los sectores Textil y Minerales no metálicos (los dos con 0,7%) y un fuerte aumento de 15,8% para Plásticos.



La desigualdad de los resultados de las consultoras se explica por el distinto impacto que tienen para ellos las paradas técnicas y algunos rubros como aceites y granos, tal como explicaron el mes pasado directivos de FIEL y Ferreres ante la sorpresa que causó sus diferencias entre sí y con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Para enero, FIEL había medido un incremento de 3,9% interanual en la producción industrial, Ferreres un descenso de 6,4% y el Indec una baja de 1,1%. En las consultoras afirmaron que, a lo largo del año, se equiparan sus resultados con los del ente oficial, que comunicará su dato el jueves 30.