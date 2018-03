La UIF despegó a Arribas de Odebrecht

La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un informe ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en el que asegura que no se han encontrado vínculos entre el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y el caso de corrupción en Brasil conocido como "Lava Jato", que involucra a la empresa Odebrecht. Lo hizo en repuesta a un pedido de información solicitado por el juzgado que investiga si Arribas recibió al menos cinco transferencias por casi u$s 600.000 de una empresa en Hong Kong controlada por Odebrecht.

Las sospechas sobre Arribas se desataron en el caso "Lava Jato" en Brasil sobre corrupción política y empresaria, en el que el cambista arrepentido Leonardo Meirelles dijo que él mismo hizo la transferencia de fondos a favor del funcionario nacional, según reveló el diario La Nación. Los pagos, según se investiga, habían sido por las gestiones de Arribas para la designación de las empresas Odebrecht, Iecsa y Ghella Societe Per Anzioni en las obras de soterramiento del tren Sarmiento. La UIF informó al juez que a partir de consultas a nivel local e internacional no se encontraron elementos para vincular a Arribas con el caso "Lava Jato".