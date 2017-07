La UIA pidió bajar impuestos, importaciones y conflictividad laboral

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, pidió una reducción de los costos impositivos de las empresas, la conflictividad laboral y el caudal de importaciones, a la vez que afirmó que la reciente suba del dólar "no sirve para nada" en el sector productivo.

"La competitividad no es el tipo de cambio, no es una sola cosa solamente. Hay costos impositivos muy importantes. También me preocupa el tema Lebacs como las importaciones porque no te deja invertir claramente y no deja que el consumo repunte", señaló Acevedo en diálogo con Radio 10.

Y agregó: "Además de que hay muchos sectores que tienen mucha conflictividad laboral. Existe un alto nivel de ausentismo en muchas fábricas."

Consultado sobre la suba del dólar, sostuvo que "el dólar no es el problema, es una referencia. Hay que ver cómo podemos bajar los impuestos, como el impuesto al cheque y otros impuestos tremendamente regresivos que hay en provincias".

"El dólar a 18 pesos puede ser un buen dólar pero tiene que tener una tendencia. Estas subas abruptas de 10% en pocas semanas parecen una devaluación, aunque no siendo una devaluación porque está atrasado, pero no te sirve. Productivamente no nos sirve para nada porque no marca una tendencia de recuperación del tipo de cambio", detalló.

Sobre una posible reforma laboral en Argentina expresó que "no se va a poder hacer eso. Lo que se está haciendo en Brasil es porque hay una crisis total que en la Argentina no existe".

"Nosotros no podemos tener niveles de salarios bajos, somos un país que tenemos una educación y un entramado industrial que no permite ese tipo de sueldos, pero sí podes mejorar tu competitividad local para competir con esos países", señaló.

En otro orden, afirmó que está "totalmente de acuerdo en bajar la inflación porque perjudica al empresariado pero fundamentalmente al asalariado. Me preocupa el tema Lebacs como las importaciones porque no te deja invertir claramente".