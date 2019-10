La UIA con candidatos: hoy recibió Lavagna pero Macri aún no confirma

El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, participó hoy de un almuerzo en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), acompañado por su compañero de fórmula, Juan Manual Urtubey, y su histórico colaborador Armando Torres.

Durante la reunión hubo visiones compartidas acerca de la necesidad de "poner en marcha la economía", con foco en algunos de los principales puntos de la agenda productiva, como son la presión tributaria y la necesidad de avanzar en consensos para resolver los problema que presenta la economía.

"Hablamos de la situación económica, en términos de presente, en términos de futuro, cuáles son nuestras expectativas y nuestras propuestas también, en términos de lo que consideramos más importante, que es poner en marcha la economía argentina", señaló Lavagna, en diálogo con los periodistas.

Agregó que la economía argentina "lleva ocho años de estancamiento, los dos últimos de caída fuerte", pero aclaró que el resto de los problemas como la cuestión presupuestaria y desde ya los problemas sociales "no se van a solucionar si no es volviendo a poner la economía argentina en marcha".

Sobre la posibilidad de impulsar la actividad, Lavagna aseguró que por sus recursos Argentina es un país que "puede crecer tranquilamente 4% por año de manera sostenida", y enfatizó que éste es el objetivo mínimo que hay que plantearse.

Consultado sobre la propuesta del FdT de ampliar la base de aportes a Bienes Personales, el ex ministro afirmó que "el peso impositivo, sumando Nación, provincias y municipios, ya es prácticamente insoportable", por lo que desaconsejó incrementar esa carga.

En ese sentido, enfatizó: "Lo que hay que ver es cómo vamos a empezar a bajar impuestos para crear empleo"

El encuentro forma parte de la agenda prevista con los candidatos de los diversos espacios para dar presentarles y dar a conocer los lineamientos generales del Plan Productivo 2020-2023.

El plan fue elaborado por los equipos técnicos de la UIA, en el marco de un intenso debate interno que llevó varios meses. La semana pasada la entidad fabril recibió primero a Alberto Fernández (Frente de Todos) y a Juan José Gómez Centurión (Frente NOS) y hoy recibió a Roberto Lavagna.

En ese sentido, la expectativa está puesta en la reunión con el presidente Mauricio Macri, en su calidad de candidato de Cambiemos, luego de que el pasado 1 de octubre cuestionara en público que el titular de la UIA, Miguel Acevedo, se hubiera retirado del 12° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba.

Consultado sobre cuándo se haría el encuentro con el Presidente, Acevedo señaló que "todavía no respondió". Aunque Acevedo no lo aclaró, este diario pudo saber que en caso de no tener confirmación para una reunión, las autoridades de la Unión Industrial Argentina dejarán una copia del documento en Casa de Gobierno.