La UCR y el PJ acorralan a Macri para que retroceda con la suba de gas

Los aumentos en el gas exponen como pocas veces al Gobierno frente a ataques externos e internos. Los gobernadores peronistas se reúnen hoy en la Casa de Tucumán para forzar una marcha atrás en la tarifa, la oposición buscará derogar el aumento en el Congreso la próxima semana y el Frente Renovador presentará una demanda penal contra el directorio del Enargas. Hasta las figuras del radicalismo cuestionaron las subas, lo que genera una nueva grieta dentro de Cambiemos.

A partir de las 11 de la mañana comenzarán a llegar gobernadores justicialistas a la Casa de Tucumán en la Ciudad de Buenos Aires. La reunión se había gestado en un principio de cara a los actos por el 17 de octubre -Día de la Lealtad peronista- pero la agitada agenda económica amplió el temario. Según confiaron en el entorno del gobernador anfitrión Juan Manzur, el temario estará centrado en "presupuesto, tarifazo de gas, relación con el Gobierno" y a eso se le sumará la reunión del 17 octubre.

Hasta ahora, entre los confirmados se encuentran los gobernadores Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis). También se espera la presencia del intendente de Resistencia, Daniel Capitanich.

A la par, en el Congreso, la oposición solicitó una sesión especial en Diputados para el próximo 18 de octubre, con el objetivo de bajar los aumentos en la tarifa de gas. Además reclaman que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el secretario de Energía, Javier Iguacel, y al presidente de Enargas, Mauricio Roitman, concurran para dar explicaciones. Casi todo el arco opositor buscará como sea que el Gobierno pague un costo político. También ingresaron pedidos de interpelación a Dujovne e Iguacel.

El rechazo a la política tarifaria de Macri vuelve a tomar volumen y logró cohesionar a distintos sectores opositores. El pedido de sesión especial lleva firmas del kirchnerismo (Agustín Rossi, Mayra Mendoza y Fernando Espinoza), el Bloque Justicialista (Diego Bossio, Melina Delu), el Frente Renovador (Graciela Camaño y Marco Lavagna) y del Frente de Izquierda (Nicolás del Caño), entre otros. Es probable que la oposición llegue al quórum por lo que el oficialismo debería bajar al recinto y quedar expuesto.

La Casa Rosada también recibirá un ataque en el terreno judicial. Es que desde el espacio de Sergio Massa, Camaño prevé presentar una demanda penal contra el directorio del Enargas.

La situación parece complicada para el Gobierno ya que necesita aprobar el Presupuesto con consenso de los sectores opositores, tal como firmó en el acuerdo con el FMI. "Si bien los gobernadores abrieron las puertas para aprobar el proyecto, para nosotros es muy difícil que discutamos el Presupuesto con esta resolución de gas", explicaron desde el Bloque Justicialista.

Pero no sólo la oposición levantó la voz. Como sucedió con la discusión de tarifas anterior, otra vez fue una parte de la coalición de gobierno Cambiemos quienes comenzaron esta corrida de voces en contra. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, fue uno de los primeros al señalar que este aumento "no era lo acordado". "Me sorprende que ahora haya que pagar deuda con interés. No lo comparto, ya las boletas han venido muy elevadas. Y si bien se mantiene la tarifa social en todo el país, creo que la clase media, que es la base electoral del gobierno está siendo fuertemente impactada", indicó.

El otro miembro de Cambiemos que se mostró contrariado por la decisión es el presidente de la UCR y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien le advirtió al Gobierno que el pago extra exigido a los usuarios de gas les podría generar "una dificultad muy grande" a los usuarios.

Un tercer radical ligado a Lilita Carrió también levantó la voz. El senador santacruceño Eduardo Costa -esposo de Mariana Zuvic- dijo que "los vecinos" de Santa Cruz "no pueden tolerar un nuevo aumento de estas características en un servicio que es indispensable". El diputado radical por Tucumán José Cano adelantó que el radicalismo pedirá al Gobierno la tarifa plana para el año que viene, algo que puede ser que quede plasmado en el documento que la convención radical emitirá la semana que viene en Mendoza.

Por otro lado, los dichos del jujeño recordaron las afirmaciones de otro miembro de Cambiemos que no está teniendo sus mejores días con la Casa Rosada y que se mantiene en silencio respecto del tema. La diputada Elisa Carrió había declarado dos meses atrás que el ex ministro Aranguren le había asegurado que "no habrá más aumentos de tarifa este año".