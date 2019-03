La UCR se debate en Cambiemos y suma dudas sobre su estrategia

El aniversario 92 del nacimiento de Raúl Alfonsín fue motivo de celebración ayer del día del militante radical. Mientras homenajeaban el legado del ex presidente, los correligionarios trataban de dilucidar la estrategia en un contexto cargado por las tensiones con el Gobierno puertas adelanto de Cambiemos.

Por un lado, la ruptura en Córdoba. Descartada la competencia del 17 de marzo entre Mario Negri y Ramón Mestre, hoy aparecen ambos como postulantes a gobernador. No es posible imaginar una mejor noticia para el mandatario actual, Juan Schiaretti. Con algunos problemas de salud –le pusieron cuatro stents– no podrá estar muy activo durante la campaña. Pero la división opositora le dejaría servida la elección.

Sin embargo, continúan las conversaciones para tratar de llegar a un consenso entre ambos espacios y unificar fuerzas antes de que sea demasiado tarde. Si bien el motivo formal de que no se celebren las internas en Córdoba es que no hubo tiempo para organizar el escrutinio, hay quienes señalan que en realidad Negri no quería someterse a la voluntad popular. Y Mestre, a pesar de las presiones de la Casa Rosada, resistió y continuó con su sueño provincial.

Por eso mismo es que se descartó la opción de que la UCR Nacional intervenga al radicalismo cordobés que apoya a Mestre: el intendente de la capital buscaba competir dentro de Cambiemos. Esto lo diferencia del caso santafecino, donde sí hubo intervención. La permanencia de algunos radicales junto al socialismo, por fuera de Cambiemos, sí iba en contra del armado nacional.

Mientras, otro de los temas que ocupa ala cúpula radical es la posibilidad de presentar un candidato propio a presidente en las primarias de agosto frente a Mauricio Macri. Más allá de la eventual respuesta que tendrían de sus socios políticos del PRO, no existe por ahora un consenso.

Algunos apoyan la tesis de que el plan Lousteau puede ser útil para todo el espacio, ya que ampliaría la base de sustentación, como en 2015. Sin embargo, otros creen lo contrario, como el caso del vicepresidente tercero de la UCR Ricardo Colombi, quien sostuvo en declaraciones a FM La Patriada que "podemos discutir una mayor participación pero no ir a unas PASO. Desde el inicio de este gobierno considero que el presidente está en condiciones de ir por un período más".

Además, el anuncio respecto al aplanamiento de la tarifa de gas fue bien recibido desde la cúpula. El presidente del partido, Alfredo Cornejo, dijo que están "contentos de que se haya escuchado nuestra propuesta. Pero también esperamos a ver cómo es la resolución final de la Secretaría de Energía". Para el gobernador, el plan original de tarifas "iba a traer muchos inconvenientes a la población" y agregó que fue lo que habían propuesto en la reunión del comité nacional en Corrientes.