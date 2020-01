La UCR presentó el proyecto para que Evo Morales deje el país

Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron un proyecto de resolución para reclamar que el Gobierno le revoque a Evo Morales su condición de refugiado político y de esa manera forzar su salida del país. En paralelo, el renunciado presidente de Bolivia fue recibido en la sede del gremio de Camioneros por el secretario adjunto Pablo Moyano, quien le brindó "un total apoyo" al mandatario depuesto que se encuentra refugiado en Argentina.

El diputado nacional Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional de la UCR, ya había difundido un comunicado de repudio a las últimas declaraciones vertidas por Morales en Buenos Aires, en las que alienta la organización en su país de "milicias" populares armadas "como las de Venezuela". El texto sostenía que "con sus manifestaciones el Sr. Evo Morales ha vulnerado las reglas a las que debe someterse en su doble condición de asilado y de peticionante del beneficio de refugiado".

"Tales declaraciones confrontan directamente con lo que dispone el artículo 36 de la Constitución Nacional e instrumentos internacionales de jerarquía supralegal que repudian la violencia armada", fundamentaron. A su vez, recordaron que el canciller Felipe Solá, a cambio de otorgarle el status de refugiado, le impuso al ex presidente boliviano la condición de no formular declaraciones de orden político. En esa línea, trascendió que desde la Cancillería habían instado al ex presidente boliviano que moderara sus intervenciones mediáticas.

Menos indulgentes, los diputados radicales le reclaman al líder del MAS que se abstenga de emitir declaraciones políticas mientras dure su asilo en el país, e instan al Poder Ejecutivo a que "deniegue el trámite de solicitud de refugio y asimismo revoque el estatus de asilado con el que ha sido beneficiado".

"Es incomprensible que el Gobierno sostenga la condición de refugiado a Evo Morales cuando ha demostrado no tener ningún interés en cumplir con las obligaciones que le impuso el país al momento de su ingreso", enfatizó el diputado Luis Petri.

Por su parte, el ex diputado y dirigente radical, Ricardo Alfonsín, profundizó ayer sus diferencias con la conducción de la UCR en torno a la condición de refugiado de Evo Morales y le pidió al partido que haga una "autocrítica" y recupere su "sentido histórico".