La UCR posterga la decisión de enfrentar a Macri en las PASO

Los principales referentes nacionales del radicalismo se reunieron ayer en Corrientes. Estuvieron los tres gobernadores, el correntino Gustavo Valdés, el jujeño Gerardo Morales y el mendocino Alfredo Cornejo, que además es el presidente del Comité Nacional. Descontada la pertenencia a Cambiemos, la cúpula radical se enfocó en incorporar temas a la agenda del Gobierno. En un documento conjunto entre los asistentes, aseguraron por un lado que son "conscientes del esfuerzo que viene realizando el Gobierno nacional para recuperar el sendero de crecimiento". Sin embargo, también sostuvieron que "las enormes expectativas de la sociedad argentina de 2015 no han sido plenamente satisfechas".

Por eso es que especificaron varios focos en los que debería trabajar el gobierno, ya que "la consolidación macroeconómica debe sustentar un modelo social distinto", y apuntaron que es necesario "revisar los aumentos de las tarifas de servicios públicos" y "fomentar el crédito para el consumo y subsidiar las tasas a pymes, como medidas excepcionales para generar un circuito virtuoso en la economía".

Además de los tres gobernadores asistieron otros referentes radicales como Ernesto Sanz, Mario Negri, José Cano, Ángel Rozas, Enrique Nosiglia, José Corral, Luis Naidenoff, Ricardo Colombi y Eduardo Costa.

Si bien el encuentro se celebra mensualmente, en esta oportunidad se había generado una atención extra debido a la posibilidad de una eventual competencia interna en las PASO frente a Mauricio Macri, versión que empezó a tomar fuerza en las últimas semanas. Puntualmente, entró al mazo la carta de que Martín Lousteau pueda competir frente a Macri en agosto.

Sin embargo, trataron de bajar el tono al encuentro y explicaron que no habría una definición ahora, y que "la discusión sobre las candidaturas nacionales corresponde que se desarrollen, atendiendo al fortalecimiento de la coalición y a evitar una regresión populista, en el marco de la Mesa Nacional de Cambiemos".

De esta forma, no solo se ratifica la pertenencia al espacio sino que además se revive el fantasma del populismo para dar un espaldarazo a las aspiraciones de Macri en el poder. Igualmente, no se cierra la puerta a la discusión interna, que oficialmente será en la convención nacional. Aunque no se definió la fecha, se espera que sea entre abril y mayo. Jujuy y Corrientes son hoy las posibles sedes.

Existen hoy dos opiniones principales dentro del radicalismo. Para algunos, una eventual primaria con competencia, del mismo modo que en 2015, sería beneficiosa para todo el espacio. Sostienen que más gente se acercaría a las urnas para elegir un candidato de Cambiemos, ya sea Macri o Lousteau, quien no negó esa chance. Para otros, sin embargo, es momento de acompañar las ansias reeleccionistas de Macri y encolumnarse desde el vamos tras esa postulación. De hecho, es la alternativa elegida por la Coalición Cívica (CC).