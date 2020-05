La Suprema Corte bonaerense suspendió la liberación masiva de presos

La Suprema Corte de Justicia bonaerense declaró hoy admisible el recurso de queja presentado por el fiscal Carlos Altuve y suspendió provisionalmente las medidas dispuestas por el Tribunal de Casación Penal que habilitaban la prisión domiciliaria para aquellos detenidos que forman parte del grupo de riesgo de contraer coronavirus. Horas antes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se había expresado en contra de las liberaciones de presos peligrosos.



El máximo tribunal provincial informó esta mañana que aceptó tratar el recurso que presentó el fiscal de Casación bonaerense para que se revoque el hábeas corpus colectivo que habilitaba la prisión domiciliaria y ordenó la secuencia del trámite previo a la sentencia de fondo.

El próximo paso por parte de la Suprema Corte será entonces escuchar la opinión del Procurador General, Julio Conte Grand, así como también la del defensor provincial de Casación, Mario Luis Coriolano. Este último representa a las defensorías generales que días atrás habían pedido el hábeas corpus al que hizo lugar Victor Violini, juez del Tribunal de Casación.

En su recurso Altuve interpretó que es "de una extrema gravedad institucional, con una ostensible falta de argumentación" la sentencia de Casación, que planteó la posibilidad de que los presos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves podrían acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. Desde el polémico fallo, se produjeron alrededor de 600 morigeraciones en las condiciones de prisión en el último mes, según las cifras oficiales.

Horas antes del pronunciamiento de la Corte bonaerense, el gobernador Axel Kicillof se había referido a la liberación de detenidos bajo la excusa del Covid-19. En una conferencia de prensa, el ex ministro de Economía aseguró que su gobierno "no sólo no promueve, sino que no está de acuerdo" con las prisiones domiciliarias a detenidos por delitos graves y afirmó que espera que "estas situaciones se reviertan".



En este sentido, Kicillof se había esperanzado en que "la Suprema Corte de Justicia, con buen criterio, ponga orden y claridad en estas situaciones". Esto fue en medio de en un acto en La Plata, en el que anunció un plan de infraestructura penitenciaria que incluye 1350 nuevas plazas en el sistema carcelario.

Además, el gobernador también había apuntado contra Conte Grand, por haber instruido a los defensores de los internos a impulsar prisiones domiciliarias para aquellos que formen parte de la población de riesgo.

Según denunció Kicillof, el procurador omitió "señalar que la prisión domiciliaria no puede contemplar a quienes hayan cometido delitos graves".