La Sociedad Rural se reunió con Dujovne y pidió revisar el sistema impositivo

Con la problemática de la competitividad de fondo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, recibió a la cúpula de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que le planteó una serie de medidas "necesarias" para el sector agropecuario, en un contexto que esperan de fuerte crecimiento. Ese panorama, según planteó Luis Miguel Etchevehere, presidente de la SRA, tras el encuentro, considera una producción récord de carnes para este año (que se estima en 5,9 millones de toneladas) y una cosecha que alcanzaría las 120 millones de toneladas de granos.

Reunidos en el Palacio de Hacienda, del encuentro también participaron de parte de la entidad rural Nicolás Pino, vicepresidente segundo, y Martín Goldstein, director, quienes le entregaron a Dujovne un trabajo con las medidas que el campo requiere para ganar competitividad a nivel internacional, el mismo que había sido entregado al ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile.

Allí, según afirmaron a El Cronista desde la SRA, figuran entre otras medidas, una revisión del sistema impositivo, mejoras en infraestructura, metas de estabilidad monetaria y de costos de los seguros agrícolas, y la necesidad de profundizar acuerdos comerciales con otros países.

Además, los ruralistas mostraron al jefe de Hacienda ejemplos de la actualidad del sector en los que según su visión pierden competitividad. Mencionaron situaciones tales como que en la Argentina se multiplican por casi 10 las cargas patronales en comparación a países como Chile, sobre todo para el caso de peras y manzanas. "Acá el empleador aporta un 32,75% por producción y un 31,25% en empaque. En Chile, 3,5% por producción y 3,5% por empaque", destacaron. O en el caso del transporte, afirmaron que transportar una tonelada de granos en la Argentina cuesta 150% más que en Estados Unidos y 70% más que en Brasil: "Un tractor acá cuesta entre 25% y 37% más caro que en Brasil", destacaron.

Etchevehere expresó tras el encuentro que si el país logra similares condiciones de producción que aquellos competidores "podremos generar 1 millón de puestos de trabajo en seis años", afirmó, considerando trabajos directos e indirectos. Además, el presidente de la SRA consideró como cruciales la realización de acuerdos comerciales con otros países: "Es muy importante que la Argentina, que es un productor importante a nivel mundial, tenga la mayor cantidad de acuerdos para evitar los vaivenes de los cambios de gobierno o de políticas, que puedan perjudicar el ingreso de nuestro producción", destacó mientras graficó que hoy el país produce 10 veces más de los productos que necesita para consumir, "por lo que la colocación en el mundo tiene que ser una política de Estado".

En ese sentido, confió en que las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos al ingreso de los limones argentinos, son transitorias y que desde el punto de vista sanitario y formal el país cumplió con todas las condiciones impuestas: "Es una suspensión por 60 días. Entendemos que no tendría que haber inconvenientes para que ingresen", afirmó. Según estimaciones, el campo generó divisas por u$s 28.000 millones en 2016 y este año proyecta unos u$s 30.600 millones.