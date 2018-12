La Rosada habla de fallo político y busca dilatar el tema en el Congreso

La Casa Rosada consideró como un fallo "político" a la sentencia de cuatro jueces de la Corte Suprema contra el actual índice de movilidad que fija el haber inicial de un jubilado. Hasta el momento, el oficialismo buscará resolverlo enviando un proyecto al Congreso pero esperan hacerlo después del receso y así poner paños fríos a la presión de la oposición.

La idea del oficialismo sería que los técnicos de ANSeS preparen un nuevo proyecto. Pero no quieren debatirlo en el Congreso en el corto plazo. "La oposición quiere llevarlo ahora pero es imposible. En 13 días empieza la feria judicial así que los reclamos también van a demorarse", comentaron desde Cambiemos.

Si bien se esperaban el revés de la Corte, la lectura de la sentencia enervó los ánimos en Casa Rosada. "Este es un fallo político que tiene explicaciones políticas. Esto sabíamos que iba a pasar... con tres peronistas en la Corte", comentaron cerca del presidente Mauricio Macri. El fallo, aunque ya sabían de antemano que sería adverso, causó malestar en Balcarce 50. La lectura que hacen es totalmente política y apuntan contra Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti como "los tres peronistas" del tribunal.

Estos tres jueces junto con Elena Highton hicieron lugar a una demanda presentada por Lucio Orlando Blanco (ver aparte), que se jubiló en 2003 y reclamaba la implementación del sistema que existía antes de que se sancionara la denominada Ley de Reparación Histórica.

Antes de la sanción de esa ley, para calcular la movilidad jubilatoria se aplicaba el Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC), pero la ANSeS comenzó a utilizar el indicador llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) modificando aquel otro sistema que se venía aplicando desde el 2009.

Por otra parte, Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. En el Gobierno consideran que los argumentos de este juez son los más fundamentados. En especial, cuando Rosenkrantz planteó que "no puede autorizar a esta Corte a alterar nuestro régimen de gobierno sustituyendo al Congreso de la Nación que ha habilitado a la Administración a dictar la reglamentación necesaria para actualizar las remuneraciones".

Es que la sentencia de la mayoría de la Corte puso en duda la autoridad de ANSeS para definir el índice de movilidad y le adjudica ese rol al Congreso. Este es un punto que será debatido en el ámbito jurídico ya que son interpretaciones opuestas de la reglamentación. La Ley el sistema integrado de jubilaciones y pensiones otorga a la ANSeS el carácter de aplicar el índice salarial que se usará.

Por último, lo que repetían en el oficialismo como mantra es que esta puja "no es un tema judicial" y que "no se resuelve en la justicia". "Estamos en receso legislativo. No es una urgencia, pasa que lo agigantó todo la Corte Suprema", mantuvieron en el oficialismo. Mientras tanto, en la oposición quieren presionar para incluir la disputa en las sesiones que quedan este año. Pero en el oficialismo resistían: "se va a patear lo máximo posible".