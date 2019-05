La Rosada, abierta a negociar la vicepresidencia pero no unas PASO

El lunes 27 de mayo, el PRO tendrá su propio congreso informal. Esa noche se reunirán los líderes del partido para analizar los resultados de la convención radical. El PRO rechaza una PASO con lista única pero en cambio, en reserva, muestran más flexibilidad para abrir la fórmula presidencial y también para “ampliar el espacio”, tal como viene reclamando el titular de la UCR, Alfredo Cornejo.

“La posibilidad de ampliar el espacio, la forma de definir los candidatos o la elección del vicepresidente es algo que se va a terminar de definir en el seno de Cambiemos”, dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en declaraciones a radio Mitre. En el oficialismo están confiados que la UCR va a ratificar su pertenencia a Cambiemos, aunque pedirá ampliar la alianza, tal como sostiene el borrador que presentarán los radicales este lunes.

En reserva, el PRO no quiere dar marcha atrás en un punto, más allá de que la convención de la UCR lo requiera. “El Presidente no debe ir a internas”, aseguran. El razonamiento de la Casa Rosada es que si Macri compite con un candidato como Martín Lousteau, por más que dan por descontada la victoria, no quieren que muestre un porcentaje menor al que esperan mostrar ante la sociedad. Además, los radicales quieren competir en las PASO con lista única para diputados y senadores, por lo que todos los militantes de la UCR irían a votar al precandidato presidencial de su partido. Es por eso que el PRO tiene pensado negar esa PASO o plantear que compitan pero con distintas listas, lo que reduciría el ingreso de legisladores del radicalismo. Y eso es algo que la UCR no puede acordar.

En tanto, la Casa Rosada está más abierta a abrir la fórmula presidencial. “Será alguien que elija Mauricio y con quien él se sienta cómodo”, comentan.

El Gobierno hoy se siente cómodo con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que el martes se reunió y mostró abrazado al Presidente, en Casa Rosada. Esa misma fue la intención del Poder Ejecutivo, que justamente difundió una foto borrosa, pero en la que se lo ve al cordobés sonriente junto al jefe de Estado. También se sienten cómodos con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, entre otros.

Con estos referentes, desde el PRO podrían “profundizar” el acercamiento. De hecho, aseguran que ya están siguiendo esa línea en San Luis, donde acompañan a Claudio Poggi, por ejemplo. Pero, a nivel nacional, dicen que los acercamientos con referentes del peronismo no K podrían profundizarse en octubre y en caso de llegar a una segunda vuelta, en noviembre. Ahora bien, los guiños ya comenzaron, tal como se vio ayer con Macri y Schiaretti.

Por su parte, hay un sector del radicalismo (que no es mayoritario) que quiere forzar un acuerdo con el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna. Por eso, para el PRO es clave seguir la convención de la UCR y se reunirán esa misma noche con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a la cabeza.

Entretanto, desde el macrismo están viendo que la fórmula de Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner no estaría dando resultado. “No está atrayendo a moderados, como esperaban”, comentan. A tal punto que piensan que el ex gobernador, Daniel Scioli, podría sumarse a Alternativa Federal.