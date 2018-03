La Oficina Anticorrupción pidió que se cite a Echegaray por la causa Ciccone

El Gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción (OA), solicitó ayer a la Justicia que cite a declarar al ex jefe de la AFIP y actual Auditor General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray, como acusado de cometer delitos en el salvataje de la ex Ciccone Calcográfica, caso en el que está procesado, entre otros funcionarios, el ex vicepresidente Amado Boudou. Echegaray se defendió mediante un comunicado, recordando que ya declaró como testigo en ese expediente y que fue desvinculado del mismo por una decisión de la Cámara Federal.

La OA, que conduce Laura Alonso, consideró en un escrito que Echegaray, desde su cargo, perpetró "negociaciones incompatibles con la función pública" y "facilitó con su intervención la maniobra delictiva que concluyó en la adquisición irregular de la calcográfica por parte del ex vicepresidente Boudou y sus cómplices".

En la causa están procesados y camino a juicio oral, además de Boudou, Alejandro Vandenbroele, señalado como su presunto testaferro; José María Núñez Carmona, socio e íntimo amigo de Boudou; Guido Forcieri, jefe de gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía; Nicolás Ciccone, cofundador de la imprenta, y Rafael Resnick Brenner, jefe de gabinete del ex titular de la AFIP. Echegaray ya declaró como testigo en el expediente y se desligó de Boudou y el resto de los acusados.

Tras describir supuestas relaciones del ex jefe de AFIP con cuestiones y protagonistas del caso, la OA afirmó que "la actitud encarada por Echegaray (...) nos permite afirmar la existencia de una yuxtaposición de intereses (público y particular)", según informó el ente en un comunicado. Y añadieron que "por un lado, alegaba actuar como férreo representante del Fisco, levantando la quiebra de Ciccone enarbolando una presunta gestión recaudatoria, y por otro beneficiaba intereses particulares de terceros, tales como los del ex vicepresidente de la Nación y sus cómplices".

La denuncia mencionó la relación de Echegaray y Resnick Brenner. Así, recordó que el 25 de octubre 2010 Resnick Brenner "realizó un dictamen dirigido al Administrador Federal donde consideró, de forma extraordinaria en esa clase de trámites, que era menester obtener la opinión del Ministro de Economía". Finalizan puntualizando que "Echegaray no frustró ningún plan ilegal de pagos. Por el contrario, facilitó con su intervención la maniobra delictiva que concluyó en la adquisición irregular de la imprenta".

Desde el entorno de Echegaray, actual titular de la AGN, sostuvieron que con el voto de la mayoría, en junio de 2014, la Cámara Federal apoyó la posición del juez Ariel Lijo, que había resuelto que Echegaray era testigo, y que no requería ser indagado. Así, confirmaron, es Lijo quien debe evaluar "las distintas líneas de investigación por ser quien detenta y ejerce la dirección del proceso". Y cuestionan que la Oficina Anticorrupción se presenta ante la Justicia "no respetando ni la investigación de primera instancia, ni tampoco el fallo de Cámara".