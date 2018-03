La Oficina Anticorrupción investiga ahora al Presidente

Tras salir a defender al presidente, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, aseguró ayer que su organismo "está investigando a Mauricio Macri", por el escándalo de los "Papeles de Panamá".

Durante una entrevista en el programa Animales Sueltos, la funcionaria sostuvo que "nosotros tenemos una investigación abierta sobre esta situación que se ha planteado, sobre dos sociedades offshore, y hemos requerido información extra al presidente". De hecho, el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, requirió la última semana a la Oficina Anticorrupción que "informe" si el presidente Mauricio Macri "debe incluir en la declaración jurada su nominación como director" en esas compañías.

El domingo 3 de abril, día en que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que Mauricio Macri fue director de una sociedad offshore (Fleg Trading Ltd), Alonso tuiteó: "Acá está lo que no leen: constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores". Por esa defensa se ganó la crítica de la oposición, como la diputada Graciela Camaño, del Frente Renovador, que exigió su renuncia. "Podemos discutir todo lo que quiera. Me parece que está buenísimo lo que está pasando en Argentina", aseguró.