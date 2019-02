La OMC alerta sobre la desaceleración del comercio mundial

En momentos en que el Gobierno busca impulsar las exportaciones con eje en el complejo agroindustrial, la Organización Mundial de Comercio (OMC) prevé una desaceleración del crecimiento de intercambio global de bienes para el primer trimestre de 2019.

El Indicador de Perspectivas del Comercio Mundial que trimestralmente elabora la OMC registra el menor nivel en nueve años, previendo que los flujos de intercambio globales (el informe mide bienes, no servicios) continuarán en contracción en la primera parte del año.

Según el organismo multilateral el indicador se ubicó en 96,3 puntos, el dato más bajo desde marzo de 2010 y 2,3 puntos menos que en el último registro -en noviembre pasado-, cuando llegó a 98,6 puntos. Según la metodología, cuando el indicador se ubica por encima de 100 expresa una expansión del comercio, mientras que por debajo, denota una contracción.

Para elaborar el índice la OMC analiza las tendencias de siete variables, desde la venta de automóviles hasta el volumen de exportaciones, el transporte aéreo de carga, el desempeño de los puertos de contenedores, la evolución de componentes electrónicos y productos agrícolas. En todos los casos se observó una caída, salvo en transporte marítimo de contenedores y el volumen total del comercio.

"La bajada simultánea de varios de estos indicadores relacionados con el comercio debe alertar a los responsables políticos y ponerles en guardia ante una mayor ralentización económica si las actuales tensiones comerciales siguen sin resolverse", destacó la OMC en un comunicado. Es un mundo desafiante, en el que América Latina y Argentina, en particular, tienen una posición marginal en el comercio global.

Para Marcelo Elizondo, director General de la consultora DNI, en la perspectiva del comercio mundial confluyen el temor al endurecimiento del conflicto entre Estados Unidos y China, pero también que "el producto bruto mundial se corrigió a la baja levemente, e incluso el temor por el Brexit", cuyo impacto se vería a partir del mes próximo cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea".

Elizondo advirtió que "hay factores políticos que están afectando el desarrollo del comercio", aunque desde el punto de vista productivo y económico-tecnológico "no estaría tan afectado si no hubiera irrumpido la guerra comercial entre Estados Unidos y China". Pero además incide que hoy la globalización "crece no tanto por el comercio de bienes, sino por el comercio de servicios, la venta de fórmulas, ingeniería, diseño y la propiedad intelectual", precisó Elizondo.