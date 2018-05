La OA reclamó cinco años y medio de prisión para Amado Boudou por el caso Ciccone

La Oficina Anticorrupción pidió una pena de cinco años y seis meses de prisión para el ex vicepresidente Amado Boudou, en el marco del juicio por la compra de la ex Ciccone Calcográfica, en el inicio de los alegatos de la causa que se inició en 2012 y en la que se acusa al ex vice de interceder para evitar la quiebra de la imprenta.

En un alegato de más de siete horas, también solicitó que pague una multa de $ 90.000 y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La OA, que preside Laura Alonso, efectuó ese pedido de penas para Boudou por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.

Para la Oficina, el ex vice, "con mucho poder, disciplinó a un montón de reparticiones públicas en pos de un negocio privado", en referencia a las intervenciones que tuvieron la Casa de la Moneda, la AFIP y el propio Ministerio de Economía en la compraventa de la imprenta.

Vamos a pedir al Tribunal que imponga los límites del Código Penal", dijo en el inicio del alegato el abogado representante de la OA, que también afirmó que Boudou y su amigo, el empresario José María Núñez Carmona, fueron quienes contactaron a Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone.

Según la OA, el ex vicepresidente y Núñez Carmona se acercaron al dueño de la empresa a través del abogado Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund, quien apareció formalmente en el proceso de compra de la ex Ciccone.