La Justicia rechazó excarcelar a Esteche y a Khalil en la causa por la denuncia de Nisman

El juez federal Sergio Torres rechazó hoy excarcelar a los detenidos ex líder de Quebracho Fernando Esteche y al referente de la comunidad islámica Jorge Khalil en la causa por supuesto encubrimiento de ciudadanos iraníes prófugos por el atentado a la AMIA.

Torres denegó los pedidos de excarcelación que las defensas de ambos procesados presentaron durante la feria judicial de enero, tras recibir ayer un dictamen del fiscal federal Guillermo Marijuan, quien también rechazó otorgar el beneficio, informaron a Télam fuentes judiciales.

De este modo, Esteche seguirá detenido en la cárcel bonaerense de Marcos Paz mientras que Khalil deberá permanecer en Ezeiza, ambos procesados con prisión preventiva en la causa que investiga el juez federal Claudio Bonadio.

Torres subroga a este magistrado en la feria de enero en los tribunales federales de Retiro.

Al igual que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini, el ex canciller Héctor Timerman y Luis D’Elía, Esteche y Khalil fueron procesados con preventiva por encubrimiento agravado, entre otros delitos.

Timerman fue excarcelado por Torres por razones humanitarias y ayer la Cámara Federal denegó el beneficio a Zannini.

La investigación se originó por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman a raíz de la firma del luego fallido Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán por el ataque terrorista del 18 de julio de 1994.