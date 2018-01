La Justicia rechazó el pedido de excarcelación de Carlos Kirchner

El ex funcionario Carlos Kirchner continuará detenido en el marco de la investigación por supuesto direccionamiento de la obra pública durante el gobierno anterior. Así lo determinó La Cámara Federal porteña al rechazar ayer el pedido de excarcelación que presentó. El ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública y primo del ex presidente Néstor Kirchner está detenido desde el 22 de diciembre pasado en el penal de Ezeiza, luego de que la Justicia detectara maniobras que tenían como fin el "entorpecimiento" de la investigación.

La detención fue a raíz del pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques porque, según dijeron, Kirchner "ha realizado un sinnúmero de maniobras económicas y financieras elusivas tendientes a ocultar parte de su patrimonio y a frustrar la posibilidad del rastreo y recupero de activos, logrando sustraer del alcance de la Justicia la suma de prácticamente $4 millones". En ese sentido, el juzgado de Julián Ercolini tuvo en cuenta que Kirchner habría vaciado en agosto de 2016 a la caja de seguridad que poseía en una sucursal del Banco Francés.