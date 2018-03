La Justicia prohibió la salida del país al hijo de Lázaro Báez que contaba billetes

El juez Sebastián Casanello le prohibió la salida del país a Martín Báez, hijo del empresario santacruceño Lázaro Báez, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero, tras la difusión de un video en el que se lo observa contando millones de dólares y euros en efectivo en la financiera SGI, conocida como ‘La Rosadita’.

El magistrado también prohibió viajar al exterior al contador Daniel Pérez Gadín, su hijo Sebastián, y a Fabián Rossi, ex marido de la actriz Ileana Calabró, todos incluidos en la filmación en cuestión, sobre quienes también dictó la "inhibición general de bienes".

Para sumar a la investigación, Casanello pidió los videos emitidos por el programa Telenoche, de Canal 13, donde se puede ver al hijo del empresario Báez junto a Pérez Gadín, contando una suma millonaria de billetes en septiembre y octubre de 2012 en la financiera que originalmente perteneciera a Federico Elaskar.

La medida se sumó a la citación a indagatoria para el mes de abril que firmó el miércoles el juez Casanello y que alcanza a los cuatro involucrados, en el marco de la sospecha de "presunto lavado de dinero", que se sospecha pertenece a coimas por la adjudicación de contratos de obra pública. Sebastián Pérez Gadín fue convocado para el 18 de abril, Rossi para el 19, Daniel Pérez Gadín el 20 y Martín Báez el 21, todos a las 10.00, en los tribunales federales de Comodoro Py.

Tanto Lázaro como Martín Báez designaron como nuevo abogado a Daniel Rubinovich, quien fue convocado por el juzgado para que acepte el cargo: actualmente, el letrado es también defensor del ex juez Juan José Galeano en el juicio por el desvío de la investigación del atentado a la AMIA en 1994.

Por su parte, el ex financista Elaskar afirmó este jueves que fue "parte de una operación" y que quedó "en el medio de una pelea entre" el Grupo Clarín y el gobierno de Cristina Kirchner. "Siento que fui parte de una operación donde yo me mandé solo como un pelotudo y pago las consecuencias de la inexperiencia. Quedé en el medio de una pelea entre Clarín y el Gobierno, donde me operaron de un lado y del otro", dijo Elaskar, quien sostuvo que manejó plata de Báez (dueño de Austral Construcciones) hasta que el empresario lo extorsionó y le quitó su empresa, dejando al frente a su abogado Pérez Gadín.

En declaraciones a AM 950 Belgrano, Elaskar cuestionó el hecho de estar procesado por lavado cuando quienes figuran en el video no y sostuvo que está esperando que eleven la causa "a juicio oral y público porque todas estas máscaras se van a caer en veinte segundos".

"Acá hacen de las leyes algo de chicle porque no se entiende cómo me procesan por un supuesto lavado de dinero cuando lo único que hice fue pagar tarjetas de crédito. En esta causa no sé si mezclan todo con todo para que todo prescriba. Todos tenemos nuestras cositas pero no tiene nada que ver con lavado de dinero o Lázaro Báez. No tengo miedo de ir a juicio ni a las cosas que hice o no hice o la información que guardo", completó.

En las imágenes se observa a Martín Báez, a Pérez Gadín y a Fabián Rossi, ex marido de Ileana Calabró, que fue mencionado en el caso de la ruta del dinero como el encargado de armar sociedades en Panamá por donde supuestamente Báez sacó dinero del país de manera ilegal.

El video es la primera prueba directa que vincula al hijo del dueño de Austral Construcciones con SGI y fue captado con posterioridad a la compra de la financiera bajo presión a Elaskar por parte del entorno de Báez.

En plena polémica, el Gobierno salió a hablar pero sin vincular el caso con ninguna expresión política. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que "la gente está asqueada de corrupción" por lo que "la Justicia debe avanzar". Y expresó: "siento una mezcla de bronca y triste za".