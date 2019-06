La Justicia determinó que habrá PASO dentro de Consenso Federal

La jueza Servini de Cubría habilitó a la nómina de senadores y diputados nacionales de un sector de Consenso Federal y de esta forma determinó que habrá primarias dentro de ese bloque.

La jueza se pronunció sobre las listas de senadores y diputados nacionales que llevaban a Julio Bárbaro en la Cámara Alta y Carlos Campolongo y Mabel Biano en la Cámara Baja.

Durante la semana, la Junta Electoral de la alianza Consenso Federal en la ciudad de Buenos Aires impugnó a la lista "Progresistas" y proclamó, como nómina única del espacio, a la que lleva a Matías Tombolini como candidato a jefe de Gobierno.

El pedido pretendía que no haya Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en ese espacio. Sin embargo, la decisión de la Justicia descarta está jugada del economista.

La decisión notificada el pasado martes al Tribunal Superior de Justicia porteño implicaba, en la práctica, la inhabilitación de la lista "Progresistas" tanto para las categorías de jefe de gobierno, legisladores y juntas comunales como para los cargos de diputados y senadores nacionales.

"Progresistas", que llevaba de candidato a jefe de Gobierno al radical Miguel Ponce y de candidato a diputado nacional al peronista Carlos Campolongo, se había formado luego de que, tras la unión a nivel nacional de las candidaturas de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, no se acordara una única lista para la ciudad de Buenos Aires.

El pedido de la inhabilitación de "Progresistas" respondió, en el caso de los candidatos locales, a que no se presentó a tiempo documentación necesaria y que, para los candidatos nacionales, no se reunieron los avales suficientes para presentar listas.

"Los motivos son meramente formales. No se reunieron los requisitos necesarios para hacer efectivas las candidaturas de una de las listas y, por lo tanto, la Junta voto mayoritariamente para no proclamar a una de ellas", explicaron fuentes de la Junta Electoral de la alianza a Télam. Sin embargo, Servini hoy consideró que eso no era suficiente para dejar fuera de carrera a los “Progresistas”.

Fallo de Servini Consenso Federal by Cronista.com on Scribd