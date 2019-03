La Justicia de Río Negro habilitó la candidatura de Weretilneck

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, podrá ser candidato una vez más para ocupar el cargo. Es posible gracias al fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que revocó la decisión del Tribunal Electoral Provincial.

En esa primera instancia se había determinado que Weretilneck no podría presentarse con su lista Juntos Somos Río Negro para el período 2019-2023, ya que se dio lugar a las impugnaciones presentadas por Cambiemos y por el Frente para la Victoria.

Weretilneck fue electo vicegobernador en 2011, pero tres semanas después de asumir el cargo murió el entonces gobernador Carlos Soria, por lo que se hizo cargo de la gobernación. En 2015 se presentó en el primer lugar de la boleta y triunfó. Para la oposición –y para el Tribunal Electoral– eso fue una reelección.

Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia consideró que no es así, ya que no había sido elegido para ese cargo. El Procurador General había emitido un dictamen esta semana en el mismo sentido, aunque no era vinculante.

El fallo salió por cuatro votos a favor de la presentación de Weretilneck y una abstención. El juez que se abstuvo fue Carlos Valverde, quien oficiaba de subrogante, debido a que uno de los titulares se excusó por su relación con el gobernador.

De esta forma, queda firme la posibilidad de que Weretilneck se presente nuevamente. Su candidata a vicegobernadora es Arabela Carreras.

Los otros candidatos que aspiran a llegar a la gobernación son Martín Soria, del FPV, y Lorena Matzen, de Cambiemos.

Igualmente, existe la posibilidad de que la oposición recurra a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese caso, la Corte no tiene plazo para resolver. Debido a la cercanía de los comicios, previstos para el 7 de abril, podría presentarse también una medida cautelar para que se posterguen las elecciones.

Este fue el caso de las elecciones de Santiago del Estero en 2013, cuando la Corte se tomó su tiempo para resolver la candidatura de Gerardo Zamora. Los comicios se postergaron pero el gobernador en ese entonces no pudo postularse, aunque el caso era distinto.