La Justicia confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita, en la causa de los cuadernos de las coimas.

El juez Claudio Bonadio pedirá ahora el desafuero de la ex presidenta.

La sala I del tribunal también confirmó los procesamientos de los ex funcionarios Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti, Hernán Gómez, José López, Ezequiel García, Walter Fagyaz y del chofer Oscar Centeno.

En tanto, según la Cámara, los empresarios "no formaban parte de la organización ilegal", por lo que solo fueron procesados por cohecho.

Aunque el juez Bonadio al dictar el procesamiento de la ex Presidenta había dejado supeditado un pedido de desafuero a la confirmación de la Cámara, los jueces no se expidieron sobre la cuestión. No obstante, confirmaron las prisiones preventivas de CFK, Julio de Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José M. Olazagasti, José López, Oscar A. Thomas y Gerardo Ferreyra.

En su resolución, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi resolvieron dejar afuera de la asociación ilícita a los empresarios que estaban procesados como miembros, entre ellos, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Luis Betnaza (Techint), Gabriel Romero, Juan Chediack o Enrique Pescarmona.

Al único que consideraron miembro fue a Gerardo Ferreyra, quien permanecerá detenido. El resto de los empresarios que están en la cárcel o en prisión domiciliaria quedan en libertad.

A todos, sin embargo, se les mantiene el procesamiento por haber entregado dinero. Y en vez de dádivas, se consideró para todos la figura de cohecho, vale decir, coimas.

En cuanto al chofer Oscar Centeno, autor de los cuadernos, también fue confirmado su procesamiento.