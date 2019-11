La Justicia absolvió a Milani en la causa por la desaparición del soldado Ledo

El Tribunal Oral en los Criminal Federal de Tucumán absolvió esta tarde al ex jefe del Ejército César Milani en la causa por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo.

El Tribunal, en tanto, condenó a 14 años de prisión a Esteban Sanguinetti, el oficial superior a Milani en Tucumán en 1976, cuando ocurrió el hecho.

Tras conocerse la sentencia, Milani se retiró el edificio sin realizar declaraciones.

"Estoy de pie, no me van a quebrar", había dicho el ex jefe del Ejército ante el Tribunal poco antes de que se leyera el veredicto.

La Fiscalía había pedido seis años e inhabilitación por el doble de tiempo para Milani, quien enfrentó cargos por los delitos de encubrimiento y de falsificación ideológica de instrumento público, mientras que a Sanguinetti las querellas le adjudicaban los cargos de homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad de Ledo, lo que finalmente fue confirmado por el tribunal.

El caso

La desaparición del soldado conscripto Ledo ocurrió en la madrugada del 17 de junio de 1976. Sanguinetti y Milani, que en esa época eran capitán y subteniente, respectivamente, del Batallón de Ingenieros 141 del Ejército Argentino de La Rioja, fueron los encargados de iniciar un sumario por la supuesta deserción.

Se trata del segundo proceso en el que Milani es absuelto. El 9 de agosto pasado, el ex jefe del Ejército kirchnerista fue librado de culpa y cargo en la causa en la que se investigaba su presunta participación en dos casos de delitos de lesa humanidad en la provincia de La Rioja. Tras ese fallo recuperó su libertad.

El caso investigaba los secuestros y torturas sufridos por Pedro y Ramón Olivera en marzo de 1977, cuando el militar se desempeñaba como subteniente del Batallón 141 de La Rioja.