La Justicia a favor de trabajar los domingos

La Cámara Civil y Comercial de Rosario rechazó ayer la apelación presentada por la Municipalidad, la provincia de Santa Fe y la Asociación Empleados de Comercio (AEC), contra un fallo anterior de la misma Cámara que había declarado inconstitucional la ley de descanso dominical. Cuando quede firme este pronunciamiento, los negocios rosarinos podrán abrir sus puertas los domingos.

A la vez, en la misma resolución la Cámara ratificó la medida cautelar por la cual los supermercados Coto, Carrefour y Jumbo pueden abrir sus sucursales rosarinas los días domingos sin ser sometidos a multas o sanciones.

Esta tarde la Asociación Empleados de Comercio de Rosario se encontraba evaluando la resolución judicial y no descartaron interponer un recurso de queja ante la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe.

El 26 diciembre pasado la Sala III de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Rosario declaró la inconstitucionalidad de la Ley de descanso dominical a favor de los recursos de amparo presentados por las empresas Coto y Carrefour, a las que luego sumó la cadena Jumbo con una presentación similar.

En febrero pasado el sindicato había hecho un pedido a la Cámara para que se aplique la ley de descanso dominical hasta tanto se conceda o no el recurso de apelación interpuesto por la provincia, el municipio y el gremio.

Los mercantiles explicaron que lo que busca la presentación judicial es resolver la cuestión de fondo que genera una "desigualdad de condiciones comerciales" para las cadenas locales que no pueden abrir los domingos.

Sin embargo, hoy la Justicia rosarina rechazó ese planteo y habilitó a los supermercados Coto, Carrefour y Jumbo para abrir los días domingo.