La Corte reabrió la causa por la valija y Antonini complicó más a De Vido

La Corte Suprema de Justicia ordenó hoy reabrir la causa en la que se investiga el intento de ingreso supuestamente ilegal de unos 800 mil dólares por parte del empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson, en agosto de 2007, presuntamente destinados a la campaña política del kirchnerismo.

El máximo tribunal hizo lugar a un recurso de queja presentado por la fiscal ante la Cámara Federal de Casación Gabriela Baigún y sostenido por el Procurador General Adjunto Eduardo Casal, y revocó la prescripción de la causa que tiene entre sus imputados a ex funcionarios del anterior gobierno.

Claudio Uberti fue titular del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) -dependiente del ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido durante la presidencia de Néstor Kirchner- en tanto que los Uzcátegui -padre e hijo- eran funcionarios de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Los tres viajaron junto con Antonini Wilson en un vuelo privado fletado por la empresa estatal argentina Enarsa el 4 de agosto de 2007, cuando fue detectado el maletín del empresario venezolano con más de 790 mil dólares no declarados.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda dejaron sin efecto la sentencia que había sobreseído a los imputados por presunto "contrabando" al declarar extinguida por prescripción a la acción penal.

Antonini habló y complicó al ex ministro kirchnerista Julio De Vido

Luego de conocerse la decisión de la Corte Suprema, Antonini Wilson hizo declaraciones en medios argentinos, en las que aseguró que el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido era "el hombre fuerte de los contactos entre Venezuela y Argentina".

Antonini rarificó también que Claudio Uberti "por su puesto" tenía vínculos con el ex ministro kirchnerista, y que era "el que tenía los contactos en Venezuela".

Consultado en el marco del noticiero del canal, Antonini dijo que no sabía qué contenido tenía la valija, ya que según él le hizo un "favor" a una "señorita" que le pidió que bajase del avión la valija que contenía el dinero.

"Yo no sabía que había plata. Podía haber otra cosa en esa valija", se deslindó y luego amplió: "Vienes en un avión privado, te pide una señorita un favor, se lo haces. Yo no sabía que había dinero, sino no me monto".

Sobre el propósito con el que él había llegado al país, Antonini contó que él había sido invitado para vender unas tuberías para un gasoducto que se construiría entre Argentina y Bolivia.